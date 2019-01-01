هل يُلدغ اتحاد جدة من نفس الجحر مرتين؟

يبدو أن الاتحاد سيقع في الفخ مرة أخرى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر اتحاد جدة صفقة مهاجم التعاون "عبد الفتاح آدم" قبل عدة أيام لصالح النصر، وقد وجه رئيسه أنمار الحائلي اتهامات واضحة لرئيس التعاون "محمد القاسم" بالتراجع عن عهده وكلمته وتحويل وجهة اللاعب للرياض بدلًا من جدة.

وقال الحائلي أن ناديه أنهى كافة التفاصيل مع التعاون وجهز العقود بالفعل لإتمام صفقة انتقال عبد الفتاح آدم للاتحاد، لكن كل شيء تغير في اللحظات الأخيرة وارتدى اللاعب قميص النصر، وقد قيل أن إدارة العالمي تواصلت مع اللاعب نفسه ونجحت في إقناعه بتغيير رأيه.

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يبدو أن هذا السيناريو مرشح للتكرار، لكن مع أطراف أخرى! إذ كان الاتحاد قد توصل لاتفاق مع القادسية على ضم مهاجمه هارون كمارا لصفوفه مقابل 15 مليون ريال سعودي تُدفع على قسطين، وتوصل أيضًا لاتفاق مع اللاعب على حصوله على 2.5 مليون ريال سنويًا.

وكان من المفترض توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة، لكن كل شيء اختلف الآن وبات الهلال أقرب لضم اللاعب.

إذ أفادت المصادر المتابعة لسوق انتقالات الدوري السعودي أن الهلال نجح في هزم منافسه والفوز بتوقيع كمارا، بعدما قدم نفس العرض المالي للقادسية لكنه نجح في إقناع اللاعب نفسه بارتداء قميصه عبر التواصل معه مباشرة.

وإن حدث هذا سيكون الاتحاد قد لُدغ من نفس الجُحر مرتين! لأنه سيخسر مهاجمًا ثانيًا مميزًا في الدوري السعودي بنفس السيناريو وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ضمه.