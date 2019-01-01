ناينجولان يتجاوز "صدمة" الإنتر ويقترب من الصين

النادي أعلن أنه ليس بحاجة للاعب الموسم القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تجاوز رادجا ناينجولان صدمة خروجه من حسابات الإنتر للموسم الجديد، وبدأ يُفكر جديًا بمستقبله.

وكان بيب ماروتا المدير العام للإنتر قد أكد أن الثنائي ناينجولان وماورو إيكاردي خارج حسابات النادي والمدرب أنتونيو كونتي للموسم الجديد، وأنهما يعلمان بالأمر وعليهما البحث عن حلول وأندية جديدة.

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ومثلت تلك الأخبار صدمة كبرى للاعب القادم من روما الصيف الماضي، خاصة أنه كان حريص جدًا على خطف إعجاب المدرب الجديد وأن يُصبح جزءً من أفكاره وخططه للموسم القادم.

قناة سكاي سبورت الإيطالية أوضحت أن الدولي البلجيكي تجاوز تلك الصدمة الآن وبدأ يُفكر بمستقبله، وتحديدًا قبول قرار الرحيل والتوجه للعب في الصين.

وأضافت القناة أن صاحب الـ31 عامًا لديه عرضين من الصين وهما الوحيدين له حتى الآن، الأول من شنجهاي شينهوا والثاني من داليان يفانج.

يُذكر أن ناينجولان لعب مع الإنتر الموسم الماضي 29 مباراة في السيري آ أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 3.