هيجواين يرفض الرحيل عن يوفنتوس

المهاجم يود العمل مع ساري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس عرض روما لضمه هذا الصيف.

وأفادت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن المهاجم الأرجنتيني يرفض تمامًا فكرة الرحيل عن يوفنتوس ويُراهن على حظوظه مع المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

أخبار الانتقالات | الوكرة يضم بن يطو والهلال يدعم دفاعه من كوريا

وقد عين هيجواين مدربًا خاصًا ليعمل معه هذا الصيف بحيث يكون جاهزًا لخطف إعجاب ساري عند بدء فترة يوفنتوس الإعدادية للموسم الجديد 2019-2020.

ذلك الوضع لا يُعجب الإدارة في فريق السيدة العجوز، إذ يرغبون ببيع صاحب الـ31 عامًا قبل الانطلاق نحو صفقة ماورو إيكاردي من الإنتر، علمًا أن النادي يستهدف كذلك روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد المطلوب في فريق ميلانو.

وأبرم بطل إيطاليا 4 صفقات حتى الآن، إذ استعاد حارس مرماه جانلويجي بوفون، وضم الثنائي أدريان رابيو وآرون رامسي في صفقتين مجانتين بعد انتهاء عقديهما مع باريس سان جيرمان وآرسنال على الترتيب، وكذلك ضم لوكا بيلجريني من روما مقابل تخليه عن ليوناردو سبيناتزولا.

يُذكر أن هيجواين كان قد غادر يوفنتوس بالإعارة الموسم الماضي، وقد لعب نصف الموسم الأول بقميص ميلان والنصف الثاني مع تشيلسي وبطلب من المدرب ساري.