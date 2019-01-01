الأهلي ينفي مفاوضاته مع عموري

أين سيلعب عموري الموسم القادم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى أهلي جدة السعودي ما يتردد حول مفاوضاته مع عمر عبد الرحمن "عموري" للانضمام لصفوفه بدءً من الموسم القادم.

وكان الهلال قد أعلن رسميًا توقف المفاوضات مع عموري بعد تجاهل اللاعب ووكيله العرض الأخير من جانبه، وتحدثت الصحف فورًا عن وجود عرض أهلاوي بقيمة 40 مليون ريال سعودي مقابل موسم واحد.

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صحيفة الاقتصادية السعودية أكدت عبر أحد مسؤولي الأهلي عدم صحة تلك الأخبار، إذ قال لها "غير صحيح إطلاقًا ما يتردد عن دخولنا في صفقة لانتدابه، لم نتواصل معه أو مع وكيل أعماله إطلاقًا".

وكان اللاعب الإماراتي قد ارتدى قميص الزعيم السعودي صيف 2018 لكنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر حرمه من اللعب حتى نهاية الموسم، إذ لم يُشارك سوى في 5 مباريات في الدوري السعودي سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

ومازال مستقبل صاحب الـ27 عامًا معلقًا، إذ تتحدث التقارير الصحفية عن امتلاكه لعدة عروض من أندية عربية كبيرة أبرزها فريقه السابق العين.