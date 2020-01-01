ميرتينس يتجاوز مارادونا وهامشيك وينفرد بلقب هداف نابولي

مستحق تمامًا..

أصبح دريس ميرتينس هو الهداف التاريخي لناديه نابولي متفوقًا على مارتن هامشيك والأسطورة الأرجنتينية دييجو آرماندو مارادونا، وذلك بعد هدفه في شباك إنتر مساء السبت.

ويلتقي فريق الجنوب مع النيراتزوري في إطار إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، إنتر تقدم عبر كريستيان إريكسن، وتمكن ميرتينس من التعديل قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

هذا الهدف هو الهدف رقم 122 لميرتينس مع نابولي في كافة المسابقات، ليتفوق بذلك على مارتن هامشيك، الهداف السابق للنادي الإيطالي، والذي أحرز 121 هدف بالقميص الأزرق.

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122 - Dries Mertens is now the best goalscorer with in all competitions, overtaking Marek Hamsik (121) and reaching 122 goals for the Azzurri. Top.#NapoliInter #CoppaItalia pic.twitter.com/rXrEV8dpH9 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 13, 2020

أما مارادونا، ورغم الإنجازات الكبيرة التي جلبها لنابولي في ثمانينيات القرن الماضي، فقد أحرز 115 هدف فقط، ليكون هو ثالث هدافي النادي التاريخيين وبعده سالوسترو بـ107 هدف وأخيرًا إدينسون كافاني بـ104 هدف.

ميرتينس، البالغ من العمر 33 عامًا، انضم إلى نابولي في 2013 قادمًا من أيندهوفين الهولندي نظير 9.4 مليون يورو، وقد كان ولازال رقعة أساسية مع جميع مدربي الفريق في آخر 7 سنوات.

عقد الدولي البلجيكي كان ينتهي بنهاية هذا الموسم، وقد حظيّ باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وبحسب آخر الأنباء من الصحف الإيطالية فإنه في طريقه لتجديد تعاقده مع نابولي لعامين إضافيين في الأيام المقبل.

الجدير بالذكر أن مباراة نابولي وإنتر هي ثاني مباراة في عالم كرة القدم الإيطالية بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا، وقبلها أحرز ميرتينس 12 هدفًا وصنع 6 في مختلف المسابقات هذا الموسم.