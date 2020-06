أصبح دريس ميرتينس هو الهداف التاريخي لناديه نابولي متفوقًا على مارتن هامشيك والأسطورة الأرجنتينية دييجو آرماندو مارادونا، وذلك بعد هدفه في شباك إنتر مساء السبت.

ويلتقي فريق الجنوب مع النيراتزوري في إطار إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، إنتر تقدم عبر كريستيان إريكسن، وتمكن ميرتينس من التعديل قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

هذا الهدف هو الهدف رقم 122 لميرتينس مع نابولي في كافة المسابقات، ليتفوق بذلك على مارتن هامشيك، الهداف السابق للنادي الإيطالي، والذي أحرز 121 هدف بالقميص الأزرق.

122 - Dries Mertens is now the best goalscorer with in all competitions, overtaking Marek Hamsik (121) and reaching 122 goals for the Azzurri. Top.#NapoliInter #CoppaItalia pic.twitter.com/rXrEV8dpH9