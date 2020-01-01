دوري أبطال أوروبا

تقارير .. برشلونة لن يواجه نابولي في كامب نو

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Barcelona Camp Nou tifo
Getty
كورونا يحرم برشلونة من جماهيره في قمة الإياب الأوروبية

كشفت تقارير صحفية عن إقامة مباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب محايد في مدينة لشبونة بالبرتغال بدلًا من "كامب نو"

برشلونة تعادل مع نابولي بهدف لمثله في ذهاب ثمن النهائي على ملعب "ساو باولو" في جنوب إيطاليا.

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    ولم تُلعب  مباراة الإياب في موعدها المعتاد خلال شهر مارس وذلك بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى توقف المسابقة.

    وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ مدينة لشبونة سوف تنظم جميع المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا بما فيها لقاءات إياب دور الـ16.

    وأشارت إلى أنّ برشلونة لن يواجه نابولي في "كامب نو" ومانشستر سيتي لن يلعب أمام ريال مدريد في "اتحاد" والأمر كذلك ينطبق على لقائي بايرن ميونخ وتشيلسي وكذلك يوفنتوس وليون.

    وأكدت الصحيفة أنّ فرانكفورت وموسكو نافسا لشبونة على استضافة المتبقي من البطولة في نسخة مجمعة، إلا أنّ المدينة البرتغالية هي من تفوقت في النهاية.

    وسوف يجتمع المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يومي 17 و18 يونيو المقبل لتحديد مصير بطولتي دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الأوروبي والشكل النهائي لاستكمال المسابقات في أغسطس المقبل.

     

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