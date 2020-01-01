ميدو ينتقد محمد الشناوي بسبب خط دفاع الأهلي

الشناوي ظهر في برنامج رمضاني اليوم

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اختيارات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لأفضل خط دفاع يلعب أمامه.

وكان الشناوي ظهر في أحد البرامج الرمضانية، واختار كلًا من أحمد فتحي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول كأفضل خط دفاع يلعب أمامه.

ويعد محمد الشناوي أبرز حارس مرمى في الدوري المصري الممتاز خلال العامين الماضيين بعد ما قدمه مع الأهلي ومنتخب مصر.

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وانتقد ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اختيارات الشناوي معللًا أن الحارس كان يجب عليه اختيار خط دفاع منتخب مصر.

وقال ميدو: ""أحب الشناوي حارس #الأهلي وبالنسبة لي هو أفضل حارس في مصر الأن، وكنت أتوقع من حارس مصر الأول عندما يسئل عن المدافعين الذين يفضل اللعب خلفهم بأن تكون إجابته خط دفاع منتخب مصر بالكامل وليس خط دفاع ناديه!!".

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وساهم محمد الشناوي في تصدر النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، للدوري المصري قبل فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.