الشناوي: لن أترك الأهلي أبدًا .. ويقولوا أنني حارس مصر الأول

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يعد بعدم ترك القلعة الحمراء أبدًا.

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري على رغبته بالاستمرار رفقة القلعة الحمراء لأطول وقت ممكن.

جاء هذا في تصريح أدلى بها الشناوي خلال حلوله ضيفًا على برنامج المقالب الشهير للممثل والمقدم رامز جلال والذي يذاع خلال شهر رمضان.

وسأل رامز الشناوي إذا كان من الممكن أن يترك الأهلي خلال الفترة المقبلة من مسيرته الكروية فقال حارس المرمى: "لن أترك الأهلي أبدًا".

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فسأله مقدم البرنامج عن الحديث الجاري حول كونه حارس مرمى مصر الأول، فجاء الرد: "لا أعلم، الجماهير تقول ذلك".

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وأضاف عن أفضل رباعي دفاعي يلعب أمامه حيث أكد أن جميع نجوم الأهلي لديهم مزايا وقال بعدما ضغط عليه مقدم البرنامج: "أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول".

ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الكرة والفن حول الوطن العربي، كان منهم علي معلول نجم الأهلي ومنتخب تونس.

وكان الشناوي قد قدم موسمًا مميزًا رفقة الأهلي حتى تم إيقاف مباريات كرة القدم في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.