ميدو: كاسونجو لاعب مظلوم بسبب إهدار الفرص

المدير الفني لنادي الوحدة يدافع عن مهاجم فريقه المصاب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أثنى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، بلاعب فريقه كابونجو كاسونجو والمعار من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "كاسونجو لاعب مظلوم، دائماً ما يقال عليه أنه يهدر الكثير من الفرص، ولكنه يسجل كثيراً".

وواصل: "سجل في موسمين ونصف بالدوري المصري 36 هدفاً، وهذا معدل جيد، بالنسبة لي لا أقلق من المهاجم الذي يهدر الفرص طالما يصل إلى المرمى".

ميدو يُعلق على تصريحات فرج عامر بشأن إلغاء الدوري 💬 pic.twitter.com/wAlTXuqOcr — جول مصر (@goaleg) February 11, 2019

وحول مستقبل اللاعب الكونغولي مع الوحدة، قال ميدو: "تعرض كاسونجو إلى إصابة بشرخ في الترقوة ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع".

ويستعد الوحدة لمواجهة الشباب في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الجمعة القادم.

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الجدير بالذكر أن الوحدة يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.