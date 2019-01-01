الهلال يخاطب لجنة الانضباط من أجل المساواة في عقوبة إدواردو

لجنة الانضباط قررت بالأمس إيقاف لاعب الفريق لمدة مباراتين بسبب البطاقة الحمراء في مباراة الباطن

فيسبوك تويتر بلال محمد

قدم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة محمد بن فيصل، طلباً إلى لجنة الانضباط بإعادة النظر في عقوبة كارلوس إدواردو لاعب الفريق.

وعاقبت اللجنة اللاعب البرازيلي، بعقوبة إيقاف مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء، في مباراة الفريق السابقة الباطن الجولة الماضية.

وطلبت إدارة الهلال، أن يكون هناك مساواة في حالة إدواردو مع الحالات السابقة، الذين خالفوا المادة دون إصدار عقوبات في حقهم.

وأكد الهلال في بيانه الصادر، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الإدارة على حقوق النادي على كافة الأصعدة.

ويستعد الهلال لمواجهة القادسية، اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود.

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ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط عن النصر السعودي صاحب المركز الثاني.