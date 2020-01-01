حقيقة لعب مباراة ودية في مصر رغم تجميد النشاط، وتعليق ميدو

اتحاد كرة القدم المصري اتخذ قرارًا بتجميد النشاط الكروي لأسبوعين

أكد فريق مصر المقاصة إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة مساء اليوم أمام طلائع الجيش، بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري إيقاف النشاط الكروي في مصر.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد اتخذ قرارًا يوم أمس بتجميد النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يومًا بناءً على قرارات الحكومة المصرية ووزير الشباب والرياضة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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المقاصة كان قد أعلن عبر موقعه الرسمي أن لقاءً وديًا سيجمعه مع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكري في إطار تجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا مع مدربه الجديد إيهاب جلال للفترة القادمة، وقد استأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة الماضي بعد منح اللاعبين راحة يوم الخميس لسوء الأحوال الجوية.

وقد أثار هذا الأمر الكثير من الجدل قبل أن يُوضح وليد الهويدي مدير الكرة بالنادي أنه تم إلغاء المباراة الودية لكن دون أن يُنشر ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أن الفريق أوقف تدريباته حتى يوم الخميس القادم بعد إعلان الحكومة المصرية يوم أمس جملة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

ولم يُفوت النجم المصري المعتزل أحمد حسام ميدو خبر لعب المباراة الودية دون التعليق عليه عبر حسابه الرسمي في تويتر، إذ انتقد بشدة خوض بعض الفرق لمباريات ودية مطالبًا الاتحاد المصري لكرة القدم بالتدخل ووقف كل تلك المباريات.

مضيفًا "يجب توجيه تعليمات رسمية من اتحاد الكرة بإلغاء كل المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري. لا أصدق أن هناك بعض المدربين يخاطرون بحياة لاعبيهم وجهازهم الفني والإداري والطبي من أجل تجهيز الفريق!! هناك أكثر من مباراة ودية بين أندية الدوري الممتاز تم الترتيب لها خلال هذا الأسبوع!!".

أضاف في تغريدة أخرى "الدولة تقرر إيقاف الدوري للحفاظ على صحة الجميع والأندية تقرر المخاطرة بصحة لاعبيهم وموظفيهم. فكان من الأولى إذًا عدم إيقاف الدوري إذا كان سيتم السماح للأندية بإقامة مباريات ودية!!".