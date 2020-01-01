عملاقا الإمارات يُهددان بقاء فايلر مع الأهلي
بات استمرار رينيه فايلر مع الأهلي المصري مهددًا بالعروض القادمة للمدرب السويسري من الأندية خارج مصر وخاصة من الإمارات.
فايلر مرتبط مع الفريق الأحمر بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد بدأ رئيس النادي "محمود الخطيب" مفاوضات تجديد العقد بالفعل بعد نجاح المدرب في تقديم عروض قوية ونتائج ممتازة مع الأهلي في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.
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مصادر صحفية مصرية وإماراتية كانت قد كشفت عن اهتمام عملاقي الإمارات "العين والجزيرة" بالتوقيع مع فايلر، وزعم البعض أنه تم استطلاع رأي المدرب من جانب الناديين حول التعاقد معه.
العين يُدربه حاليًا بيدرو إيمانويل الذي خلف الكرواتي إيفان ليكو، ورغم النتائج الجيدة للفريق تحت قيادته واقترابه من صدارة دوري الخليج العربي، إلا أن الإدارة البنفسجية تضع فايلر ضمن قائمة المرشحين لخلافته حال لم يستمر مع الفريق للموسم القادم.
فيما يعمل الجزيرة هذا الموسم تحت قيادة مارسيل كايزر وتبدو النتائج غير مرضية كثيرًا لجماهيره، خاصة بعد الخروج من بطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة والابتعاد عن صراع اللقب في الدوري الإماراتي، ولذا على الأرجح لن يستمر المدرب الهولندي مع الفريق للموسم القادم.
يُذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعها من 16 انتصارًا متتاليًا وتعادل أخير مع سموحة، وقد تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الوداد المغربي بطل نسخة 2018 ووصيف النسخة الأخيرة.