خلال المؤتمر الصحفي.. ساعة فليك الذكية تكشف عن إشعار مثير قبل الكلاسيكو!

ماذا حدث؟

أنهى برشلونة الاستعداد لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي للألماني هانز فليك، مدرب البارسا، كشفت ساعته الذكية عن تفاصيل مثيرة للاهتمام، التقطها مصور صحيفة موندو ديبورتيفو.

وحسب الصورة التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فقد أظهرت الساعة إشعارًا لوصول ما يبدو أنه رسالة من قائد الفريق مارك أندريه تير شتيجن إلى المدرب الألماني.

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وأوضحت موندو ديبورتيفو، أنه أثناء المؤتمر الصحفي، وتحديدًا عندما كان فليك يضع سماعة الترجمة، ظهر إشعار على ساعته من حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن، جاء فيه ما معناه "أثناء القيادة".

وتدل الرسالة على استمرار التواصل الوثيق بين المدرب وحارس المرمى، الذي تعرض لإصابة خطيرة الشهر الماضي، أكدت غيابه حتى نهاية الموسم.

وختمت: "بصفته قائد الفريق، من المحتمل أن يكون تير شتيجن قد أراد تمني حظ سعيد لفليك أو تقديم بعض النصائح حول كيفية التعامل مع أجواء الكلاسيكو في البرنابيو".