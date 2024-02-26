تألق لوكاس برجفال في فوز ديورجاردين على حساب نورديك يونايتد (5-0)، في دور المجموعات الثاني من كأس السويد لكرة القدم.

وكان بيرجفال قد وقع لتوتنهام على عقد لمدة 5 سنوات، على أن ينضم إلى النادي الإنجليزي في يوليو المقبل، وذلك رغم تلقيه عرضًا من برشلونة الإسباني.

وحجز صاحب الـ(18 عاما) مقعدًا أساسيًا مع بطل السويد هذا الموسم، وتمكن في مواجهة نورديك من تسجيل هدفين ساهما في منح فريقه الانتصار الكبير.

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واعترف بيرجفال أن تفضيله الانتقال إلى توتنهام على حساب برشلونة "لم يكن سهلًا بالنسبة له"، علمًا بأنه كان قريبًا للغاية من النادي الكتالوني في يناير الماضي.

وقال بيرجفال في تصريحات سابقة: "أشعر بتحسن في المعدة الآن! كلاهما ناديان لا يُصدقان، كان خيارًا صعبًا للغاية (50-50)، لكنني شعرت أن الخطوة التالية هي توتنهام، ولم يكن من السهل قول لا لبرشلونة، حيث استغرق اتخاذ القرار وقتًا طويلاً جدًا".