"موهبة إلهية".. صلاح يرد على سؤال صعب بشأن ميسي!

"الأفضل أينما ذهب"

تغنى المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ويتواجد صلاح مع ليفربول في جولة تحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد في إنجلترا.

وسئل صلاح عما إذا كان يتخيل وجود ميسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقال في تصريحات لقناة TNT سبورتس: "ميسي أفضل لاعب في العالم أينما ذهب، إنه موهبة إلهية".

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وتوّج ميسي مؤخرًا بلقب كوبا أمريكا 2024 مع المنتخب الأرجنتيني، ليصبح أكثر اللاعبين تحقيقًا للألقاب في تاريخ كرة القدم (45).

في المقابل، يعتبر صلاح (32 عامًا) أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة، منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.