مونشي يرد على اتهامه بعدم القدرة على العمل في برشلونة

مواجهة مرتقبة بين الفريقين بالدوري الإسباني

قرر مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني، الرد على الاتهامات الموجهة له بأنه لا يصلح للعمل في نادي برشلونة.

مونشي يعتبر من أفضل المديرين الرياضيين على مستوى العالم، نظرًا للتاريخ الكبير الذي يتمتع به في اقتناص المواهب.

لويس كاريراس مدير الكرة بمشروع المرشح الرئاسي لبرشلونة توني فريشا، لا يعتقد أن مونشي هو الانسب للنادي في الوقت الحالي.

وقال كاريراس في مقابلة مع "La Vanguardia":"أعتقد أنه لن يلائم برشلونة، مع كل الاحترام الواجب له، هو أفضل لإشبيلية".

وأما عن جلبه مواهب بحجم داني ألفيش وإيفان راكيتيتش وكليمون لونجليه:"كل شيء في وقته وكل شخص في مكانه".

ومن جانبه رد مونشي في مقابلة مع "Estadio Deportivo" قائلًا:"لا أعطي أهمية كبيرة لتلك القضايا، أنا أكثر اهتمامًا بالحاضر".

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وأضاف:"قرأت ما قاله وأقرأ الكثير من التصريحات، وحاليًا أشعر بالرضا والسعادة للغاية مع إشبيلية ولا أفكر في أي شيء آخر".

وتأتي هذه التصريحات قبل مواجهة برشلونة وإشبيلية بالدوري الإسباني، اليوم السبت، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث بجدول المسابقة بـ50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، مقابل 48 نقطة للفريق الأندلسي صاحب المركز الرابع.