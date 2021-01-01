لاوتارو : لن أنتقل إلى برشلونة وهذه قصتي مع حكيمي أمام المغرب

أنباء صادمة للنادي الكتالوني

أكد لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر الإيطالي، عدم وجود أي نية لدية من أجل مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اللاعب ارتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، لكن إنتر تمسك به حتى النهاية، وسط أنباء حول محاولة قادمة من النادي الكتالوني.

لاوتارو قال لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت":"لن أغادر إنتر في الصيف، سأقوم بتجديد عقدي مع النادي قريبًا وخطتي الحالية هي الاستمرار لفترة طويلة".

وأضاف:"نعم برشلونة أراد التعاقد معي العام الماضي وكانت هناك مفاوضات مستمرة للحصول على خدماتي".

وتابع:"قلت لأنطونيو كونتي وقتها لا تقلق كل تركيزي الآن على إنتر، والآن برشلونة هو الماضي فقط، سأبقى هنا ولن أرحل".

وخلال حديثه تطرق لاوتارو إلى واقعة حدثت بينه وأشرف حكيمي زميله الحالي، خلال مواجهة المغرب والأرجنتين، قبل انتقال اللاعب لإنتر في الصيف.

وقال المهاجم الأرجنتيني:"سمعت شخصًا يقول اسمي بالإسبانية، قمت بالالتفاف ووجدت حكيمي أمامي، أخبرني أنه يعرف فاليرو ويتابع إنتر جيدًا".

واستكمل:"قابلته مرة أخرى في مواجهتنا ضد بوروسيا دورتموند، وسألني عن إنتر كثيرًا وقال لي إنه يريد اللعب معنا".

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يذكر أن صاحب الـ23 سنة يمر بفترة جيدة مع إنتر، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 7 في 33 مباراة بقميص الفريق هذا الموسم.