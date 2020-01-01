مولر يُطالب بايرن ميونخ باللا رحمة والعقلية القاتلة

يجب أن نسحق الجميع..

طالب توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، بأن يتحلى فريقه بالعقلية التي تساعده على إنهاء المباريات مبكرًا كما كان الحال في الآونة الأخيرة، مُعربًا عن امتعاضه للطريقة التي سارت بها مباراة أوجسبورج في الدوري الألماني.

العملاق البافاري كان على وشك إهدار نقطتين أمام أوجسبورج بعدما تقدم البايرن بهدف نظيف وكاد الضيوف أن يعادلوا النتيجة لولا تقنية الفار، قبل أن يُنهي ليون جورتيسكا المباراة في اللحظات الأخيرة بهدف ثانٍ.

مولر تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "كان بمقدوري إحراز هدف قبل نهاية الشوط الأول بفترة وجيزة، كان ينبغي عليّ أن أعوض ما فاتني بعد ذلك، كُنّا أكثر قوة منهم وخلقنا أكثر من فرصة.".

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كما أضاف "افتقدنا إلى هذه العقلية القاتلة المطلقة، تلك القسوة التي أظهرناها الأسابيع القليلة المقبلة عندما نتقدم في النتيجة. على الرغم من هيمنتنا الواضحة اليوم، فعلينا شكر مانويل نوير على تصدياته، لقد حافظ لنا على الصدارة بتصدي في الدقيقة 85.".

وأتم "ليس هذا هو المستوى الذي نريد أن نظهر به أمام جماهيرنا، كما أنه ليس المستوى الذي أظهرناه في الأسابيع الماضية.".

بايرن ميونخ انتصر في الجولات الماضية على هوفينهايم بسداسية نظيفة ومن قبله بادربورن بثلاثية وكولن برباعية نظيفة، إلى جانب الانتصار على تشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة خارج الديار.

يذكر أن كتيبة هانزي فليك قد انفردت بصدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 56 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب الملاحقين، بوروسيا دورتموند، مع توسيع الفارق مع منافس آخر، لايبزيج، ليصبح 5 نقاط بعد تعادل كتيبة ناجلسمان مع فولفسبورج.