مولر يتلقى عرضًا صينيًا براتب 25 مليون يورو

توماس مولر نجم نادي بايرن ميونخ يتلقى عرضًا من الصين لمغادرة الدوري الألماني والانضمام للبطولة الآسيوية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن توماس مولر قائد هجوم بايرن ميونخ قد تلقى عرضًا للرحيل عن الفريق البافاري في الفترة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر" والتي أكدت أن نادي صيني قد عرض على مولر الانضمام له بداية من الموسم الجديد.

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(📽: @MaghribFoot ) — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن النجم الألماني سيتقاضى حوالي 25 مليون يورو في الموسم الواحد فقط لو وافق على العرض الذي لم يعلن عن النادي الذي قدمه.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب على الرغم من العرض المغري إلا أنه لا يضعه في اعتباره في الوقت الحالي، حيث يسعى للتركيز مع النادي البافاري.

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ويملك مولر عقدًا مع بايرن ميونخ لا ينتهي سوى بنهاية الموسم بعد المقبل 2020-2021، أي لا يزال به موسمين.

جدير بالذكر أن مولر كان قد شارك في 32 مباراة بالموسم الماضي وسجل خلالهم ست أهداف وصنع 12 لزملاءه في الفريق.