ريبيري يكشف عن مستقبله عقب اعتزال كرة القدم

فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب فرنسا يؤكد أنه يريد أن يتجه للتدريب عقب سنوات بعدما يعتزل كرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الفرنسي فرانك ريبيري نجم فريق بايرن ميونخ الألماني أنه يسعى للتوجه لعالم التدريب عقب أن يعتزل كرة القدم في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريبيري ونقلتها صحيفة "ليكيب" وأكد خلالها أنه لديه من الخبرة ما يجعله يستمر في كرة القدم لسنوات.

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وقال ريبيري: "دائمًا سيكون لدي عقلية انتصارية بداخلي، وأريد أن أنقل ذلك لكل اللاعبين طوال الوقت، ويومًا ما سأكون مديرًا فنيًا وأقوم بذلك".

وأضاف: "لا يزال لدي شغف للاستمرار في الملاعب ولدي ما أقدمه، طالما أشعر أن قدماي ورأسي في مستوى جيد سأستمر في الملاعب، ولا يزال يمكنني اللعب لفريق كبير في المستقبل، فيوجد لدي خبرة وهذا يعني الكثير".

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وأكمل: "لقد علمت أن هذا الموسم هو الأخير لي مع الفريق، رغم ذلك كنت متواجد معهم في الأوقات الصعبة كقائد داخل غرفة الملابس وحتى النهاية".

جدير بالذكر أن ريبيري ينتهي تعاقده مع بايرن ميونخ خلال أيام وكان قد أعلن هو والنادي أنه لن يجدده وسيرحل لمكان جديد بالموسم المقبل.