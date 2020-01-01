مولر: الدوري الألماني ممتع والسباق على اللقب طويل

توماس مولر نجم بايرن ميونخ يؤكد على صعوبة الدوري الألماني بعد وصول فريقه للمركز الثاني.

أكد النجم توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ على سعادته بالأداء والنتيجة الجيدة التي حققها فريقه أمام نظيره هيرتا برلين في الجولة الـ 18 من الدوري الألماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مولر وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية وكانت جميع عناصره في أفضل حالة ممكنة.

وقال مولر: "لقد لعبنا مباراة جيدة، بالرغم من أن الفريق لم يصبح يملك 15 أو 20 لاعبًا بخبرات كبيرة كما كان الحال من قبل، لكن حتى عندما كانت النتيجة تشير لتقدمنا بهدفين وثلاثة كل من كان في الملعب قدم مستويات طيبة".

وأضاف: "مثل تلك النتيجة رسالة للايبزيج ودورتموند بكل تأكيد فنحن لم نتلق الأهداف ولم يكن هناك وقت في المباراة تراجعنا فيه أو أظهرنا مستويات سيئة، التنافس على الدوري لا يزال موجود".

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وأكمل: "كل شيء ممكن في النصف الثاني من الموسم والدوري الألماني دومًا ما يكون جذاب فعلى سبيل المثال مباراة اوجسبورج ودورتموند كانت ممتعة للغاية، كل خصم هنا لديه القدرة على الإضرار بالمنافس".

وأنهى تصريحاته عن فارق النقاط هذا الموسم مع لايبزيج صاحب الصدارة وقارنه بفارق الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند: "الوضع ليس أفضل لأن الفارق أقل، لكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة خلف المتصدر لايبزيج بأربع نقاط.