بايرن ميونخ يواجه مشكلة في مفاوضات تجديد عقد نوير

كيف ستتغلب إدارة بايرن ميونخ على هذه العقبة؟

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن وجود أكثر من عقبة في مفاوضات مجلس إدارة بايرن ميونخ مع وكيل أعمال حامي العرين مانويل نوير، لإقناعه بتمديد عقده مع النادي.

ويرغب العملاق البافاري في تأمين مستقبل الدولي الألماني، وذلك قبل دخوله موسمه الأخير في عقده الممتد حتى منتصف العام القادم.

وبحسب ما هو متداول، فإن حارس ألمانيا الأول لم يوافق بعد على تجديد عقده مع النادي، وذلك لأكثر من سبب، أولهم إصراره على المساواة مع هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي في الراتب السنوي.

ويتقاضى الجلاد البولندي نحو 20 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما يريده نوير قبل الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة البنود الشخصية في عقده الجديد.

وتذكر التقارير أن الإدارة البافارية تخطط للتوقيع معه نوير لعامين إضافيين في عقده، بينما صاحب الشأن يطمع في مدة أطول من عام 2023.

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أما السبب الثاني، فهو اعتراض الحارس المخضرم على فكرة التعاقد مع حارس شالكه ألكسندر نوبل في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، وذلك لرفضه مبدأ المداورة، أو حتى الجلوس على مقاعد البدلاء في أي مباراة، طالما كان لائقًا.

ويعرف نوير أن مستقبل حراسة مرمى المانشافت سيأتي إلى "آليانز آرينا" الموسم المقبل، ليتناوب مركز الحراسة مع مواطنه الثلاثيني، على الأقل في 15 مباراة على مدار الموسم، وهو الأمر الذي يرفضه الحارس الأسبق للملكي الأزرق الألماني جملة وتفصيلا.

ويخوض عملاق الحراسة الألمانية موسمه التاسع بين جدران البايرن منذ قدومه من شالكة عام 2011، وخلال هذه الفترة دافع عن القميص في 364 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 27 مباراة هذا الموسم.