ماذا فعل الثنائي؟

تمسك الثنائي سام مرسي قائد إبسويتش تاون ومارك جيهي قائد نيوكاسل، بموقفيهما بشأن شارات "دعم المثلية" خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطُلب من قادة البريميرليج ارتداء أشرطة "دعم المثلية" في المباريات بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر، لكن سام مرسي ارتدى "الشارة" التقليدية يوم السبت الماضي أمام نوتنجهام فورست، بينما كتب جيهي على شارته (الملونة) عبارة "أحب يسوع" خلال مواجهة نيوكاسل.

وتسبب موقف الثنائي في حالة من الجدل بالوسط الرياضي في إنجلترا، حيث أصدر نادي إبسويتش بيانًا داعمًا لسام مرسي، الذي أوضح أن قراره جاء "بسبب معتقدات دينية"، مؤكدًا التزامه بـ"تعزيز المساواة والقبول".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما مارك جيهي، فقد أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحذيرًا رسميًا له، حيث تنص القواعد على عدم السماح بأي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية على أدوات اللاعبين، بما في ذلك الأشرطة.

وترقب الجميع مباراة الفريقين (كريستال بالاس وإبسويتش تاون) أمس الثلاثاء لمشاهدة أشرطة القائدين مارك جيهي وسام مرسي.

وارتدى الدولي الإنجليزي الشارة الملونة مع رسالة "أحب يسوع" مرة أخرى، والأمر ذاته فعله سام مرسي، الذي تمسك بقراره وارتدى الشارة التقليدية.