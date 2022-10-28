موقف بطولي لزميل مارادونا السابق في حادثة طعن بابلو ماري

اللاعب في حالة جيدة بعد الحادثة المُروعة

تعرض المدافع الإسباني بابلو ماري لحادثة مروعة، مساء، أمس، الخميس، بعد قيام أحد الأشخاص بطعنه بالسكين في مدينة ميلانو الإيطالية.

مدافع آرسنال المعار إلى صفوف نادي مونزا الإيطالي، كان ضمن مجموعة شملت 5 أشخاص تعرضوا للطعن خلال هجوم على سوبر ماركت بالقرب من مدينة ميلانو.

وحدث ذلك بعدما قام رجل إيطالي يعاني من اضطرابات نفسية يبلغ من العمر 46 سنة، باستخدام إحدى السكاكين من رفوف السوبر ماركت في طعن الناس داخل المتجر بصورة عشوائية.

ووفقًا لموقع "milano repubblica" فإن ماسيمو تارانتينو لاعب نابولي وإنتر السابق الذي زامل الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، هو من قام بنزع سلاح الشخص الذي قام بالهجوم خلال تواجده في المتجر بالصدفة.

وكان ماري قد أكد في تصريحات صحفية بعد الحادثة على تواجده في المستشفى بحالة مستقرة، مشيرًا إلى شعوره بالحظ للنجاة بعد رؤيته لشخص يموت أمامه.