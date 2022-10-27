تضارب حول حالته .. مدافع آرسنال يتعرض للطعن في إيطاليا

تعرض لهجمة عشوائية من أحد الأشخاص

لم تكن الخسارة من آيندهوفن بهدفين نظيفين في الدوري الأوروبي، مساء اليوم، الخميس، هي الأنباء السيئة الوحيدة لآرسنال، بل هناك نبأ آخر صادم قادم من إيطاليا.

بابلو ماري مدافع الفريق المعار إلى صفوف نادي مونزا الإيطالي، كان ضمن مجموعة شملت 5 أشخاص تعرضوا للطعن خلال هجوم على سوبر ماركت بالقرب من مدينة ميلانو.

وحدث ذلك بعدما قام رجلًا إيطاليًا يبلغ من العمر 46 سنة، باستخدام إحدى السكاكين من رفوف السوبر ماركت في طعن الناس داخل المتجر بصورة عشوائية.

وقالت وكالة أنباء "AGI" إن الحادث وقع في مول ميلانوفيوري دي أساجو في ضواحي ميلانو مساء اليوم، بتعرض خمسة أشخاص للطعن، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وأكدت أن حالة مدافع آرسنال المعار ليست واضحة في الوقت الحالي، ولكن موقع "Tuttomercatoweb" أشار إلى تواجد اللاعب في المستشفى وهو واعٍ بشكل كامل.

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جدير بالذكر أن ماري الذي يحمل الجنسية الإسبانية، انضم لمونزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وشارك في 8 مباريات مع الفريق بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا.