بعد موقف الانضباط .. الاتحاد يدرس التحرك قانونيًا ضد مالكوم لكن بشروط!

تطور جديد في أزمة مالكوم..

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يدرس مجلس إدارة نادي الاتحاد، التحرك قانونيًا ضد النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ بسبب حركته "غير الأخلاقية"، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024؛ بعد الفوز (2-1) على الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء، في كلاسيكو شهد قيام مالكوم، بحركة "غير أخلاقية" بيده، ضد جماهير العميد.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، لن تتدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لـ"معاقبة" النجم البرازيلي؛ إلا إذا تقدم العميد، بشكوى رسمية.

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الصحيفة كشفت عن أن الإدارة الاتحادية، تقوم حاليًا بدراسة جميع الفيديوهات المنتشرة لحركة مالكوم، كما تبحث عن "لقطة واضحة" من الناقل الرسمي؛ تثبت صحة الواقعة.

وإذا تحققت هذه الشروط؛ ستتقدم إدارة نادي الاتحاد فورًا، بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق؛ من أجل "إيقاف" مالكوم دي أوليفيرا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لجنة الانضباط؛ ستقوم بمعاقبة اللاعب، بـ"الإيقاف" لمدة مباراة واحدة فقط، حال إدانته بشكل رسمي، في هذه الواقعة التي أثارت الجدل في الشارع السعودي.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي، كان قد أكد على أن "إيقاف" مالكوم - إذا حدث -، سيشمل البطولات السعودية المختلفة، وليس نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أي أنه سيطبق في أول مباراة رسمية للهلال، بعد إصدار القرار.

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