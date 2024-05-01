"نجم الهلال لم يحترم الشعب السعودي" .. حقيقة إيقاف مالكوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

مالكوم أثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي..

هاجم الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي، النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ بعد حركته "غير الأخلاقية"، في كلاسيكو المملكة أمام الاتحاد.

الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024؛ بعد الفوز (2-1) على الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء، في كلاسيكو شهد قيام مالكوم، بحركة "غير أخلاقية" بيده، ضد جماهير العميد.

وعن ذلك يقول العتيبي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "حركة مالكوم، حالها كحال حركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر.. ستبقى وفق مجتمعنا وأخلاقنا (عيب وقلة أدب وقمة في عدم الاحترام)".

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وتوقع الإعلامي الرياضي، تدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومعاقبة النجم البرازيلي؛ بـ"الإيقاف" لمدة مباراة واحدة فقط.

ونفى سلطان العتيبي، أن يكون "إيقاف" مالكوم، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا على أن العقوبة ستطبق في جميع المسابقات؛ بمعنى.. أنه سيتم "إيقاف" اللاعب، في أول مباراة بعد إصدار القرار، حتى ولو في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيفتقد الزعيم، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لمتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي تحصل على "طرد مباشر" أمام الاتحاد، إلى جانب الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، المصاب بـ"قطع في الرباط الصليبي"، منذ شهر أكتوبر الماضي، مع شكوك كبيرة بشأن سالم الدوسري.

جدير بالذكر أن الهلال ينتظر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المتأهل من مباراة النصر والخليج، والتي تقام في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.