تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة والجوائز المالية للبطولة.

دخلت نسخة موسم 2022-23 من بطولة دوري أبطال أوروبا المنعطف الأخير، بعد أن تعرفنا بالفعل على الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وصل كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يواجه ميلان مواطنه إنتر في ديربي ميلانو، بنصف النهائي الآخر من البطولة.

السؤال الآن، ما هو موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول".

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

ما هو موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023؟

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، يوم السبت 10 يونيو 2023.

ومن المنتظر إقامة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أين يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2023؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

الحدث الموعد النتيجة الملعب لم يتحدد بعد السبت 10 يونيو 2023،

22:00 مصر والسعودية - أتاتورك الأولمبي

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023؟

تذاع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا حصريًا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports.

وبالتأكيد سيتم إذاعة المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا عبر استوديو خاص على الشبكة القطرية.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع "جول GOAL" وينطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال أوروبا beIN Sports

ما هي الجوائز المالية في دوري أبطال أوروبا 2023؟

يحصل الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2023 على جائزة مالية قدرها 20.86 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على 16.17 مليون يورو.

الفريق المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 13 مليون يورو، فيما تحصل الأندية التي لعبت الدور ربع النهائي على 11.05 مليون يورو.

المرحلة الجائزة المالية الفائز باللقب 20.86 مليون يورو الوصيف 16.17 مليون يورو المربع الذهبي 13 مليون يورو ربع النهائي 11.05 مليون يورو دور الستة عشر 10 ملايين يورو الفوز في دور المجموعات 2.91 مليون يورو التعادل في دور المجموعات 960 ألف يورو المشاركة في دور المجموعات 16.30 مليون يورو

ما هو سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

يعد ريال مدريد الفريق صاحب السطوة والكلمة العليا في دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق اللقب 14 مرة على مدار تاريخه.

وتمكن 22 ناديًا من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني برصيد سبعة ألقاب، يليه بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي ويملكان ستة ألقاب، ثم برشلونة الإسباني الذي حصد اللقب خمس مرات.

الفريق عدد الألقاب السنوات ريال مدريد 14 1956, 1957, 1958,



1959, 1960, 1966, 1998, 2000,



2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 ميلان 7 1963, 1969, 1989, 1990,



1994, 2003, 2007 بايرن ميونخ 6 1974, 1975, 1976, 2001,



2013, 2020 ليفربول 6 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 برشلونة 5 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 أياكس 4 1971, 1972, 1973, 1995 إنتر 3 1964, 1965, 2010 مانشستر يونايتد 3 1968, 1999, 2008 يوفنتوس 2 1985, 1996 بنفيكا 2 1961, 1962 تشيلسي 2 2012, 2021 نوتنجهام فورست 2 1979, 1980 بورتو 2 1987, 2004 سلتيك 1 1967 هامبورج 1 1983 ستيوا بوخارست 1 1986 مارسيليا 1 1993 بوروسيا دورتموند 1 1997 فينورد 1 1970 أيندهوفن 1 1988 النجم الأحمر 1 1991