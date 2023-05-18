موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023، بين إشبيلية وروما، والقنوات الناقلة والجوائز المالية للبطولة...

وصلنا إلى المحطات الأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2022-23، والذي شهد العديد من الأحداث والمباريات المثيرة.

حجز إشبيلية المقعد الأول في نهائي البطولة، بعد تغلبه على يوفنتوس في مباراة مثيرة، انتهت بفوز الفريق الأندلسي بثلاثة أهداف لهدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر، روما يواصل نجاحاته الأوروبية تحت قيادة جوزيه مورينيو، وعبر إلى النهائي بعد تخطيه بوابة باير ليفركوزن بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

السؤال الآن، ما هو موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول".

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

ما هو موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023؟

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023، بين إشبيلية وروما، هو الأربعاء 31 مايو 2023.

ومن المنتظر إقامة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أين يقام نهائي الدوري الأوروبي 2023؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنظيم نهائي الدوري الأوروبي 2023، على ملعب بوشكاش آرينا في المجر.

المباراة الموعد الملعب النتيجة إشبيلية - روما الأربعاء 31 مايو 2023،

22:00 مصر والسعودية السعودية بوشكاش آرينا -

ما هي القنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي 2023؟

تذاع منافسات بطولة الدوري الأوروبي حصريًا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports.

وبالتأكيد سيتم إذاعة المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا عبر استوديو خاص على الشبكة القطرية.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع "جول GOAL" وينطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة نهائي الدوري الأوروبي beIN Sports

ما هي الجوائز المالية في الدوري الأوروبي 2023؟

يحصل الفائز بلقب الدوري الأوروبي 2023 على جائزة مالية قدرها 8.5 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على 4.5 مليون يورو.

الفريق المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 2.4 مليون يورو، فيما تحصل الأندية التي لعبت الدور ربع النهائي على 1.5 مليون يورو.

المرحلة الجائزة المالية الفائز باللقب 8.5 مليون يورو الوصيف 4.5 مليون يورو المربع الذهبي 2.4 مليون يورو ربع النهائي 1.5 مليون يورو دور الستة عشر 1.1 ملايين يورو الفوز في دور المجموعات 570 ألف يورو التعادل في دور المجموعات 190 ألف يورو

ما هو سجل الفائزين بالدوري الأوروبي عبر التاريخ؟

يعد إشبيلية الفريق صاحب السطوة والكلمة العليا في الدوري الأوروبي بعدما حقق اللقب 6 مرات على مدار تاريخه.

وتمكن 29 ناديًا من تحقيق لقب الدوري الأوروبي، حيث يأتي في المركز الثاني كل من إنتر ويوفنتوس من إيطاليا، وليفربول الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني برصيد 3 ألقاب لكل منهم.

