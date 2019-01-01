نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20 الموعد، القنوات الناقلة والملعب المستضيف

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب المستضيف والأبطال السابقين للبطولة

أحمد جمال

اقترب الموعد المنتظر لجميع عشاق الكرة الإماراتية لمعرفة بكل النسخة الحالية من كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20، والتي يفصلنا لمعرفة طرفي النهائي أقل من شهر، وتحديداً فور انطلاق مباريات نصف النهائي التي ستجمع بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي، بينما ينتظر الجانب الآخر صراع لا يقل قوة بين العين والنصر.

على الرغم من أن فريق الأهلي يقدم أداءً مميزاً هذا العام كما حدث في العام الماضي، وعلى الرغم من صراعة للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، إلا أن جميع الفرق المتأهلة لهذا الدور حتى الأن تمتلك أيضاً فرصها للتتويج باللقب، خاصة في ظل الأداء الرائع الذي شاهدناه في لقائات ربع النهائي.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20، ما هي القنوات الناقلة؟ ومن هم الأبطال التاريخيين للبطولة؟ وأكثر من ذلك.

اقرأ أيضاً.. عبد العزيز العنبري: لا أحد يستطيع رفض تدريب منتخب الإمارات

موعد نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20

يُلعب نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي على مباراة واحدة مثلها كمثل باقي مباريات الأدوار السابقة في البطولة، وسيفتح استاد أبوابة لاستضافة المباراة النهائية يوم

اقرأ أيضاً.. موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20:

المباراة الموعد الملعب - 17 يناير 2020 لم يتم الإعلان عنه حتى الأن

نتائج مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20

تستعد الفرق التي تأهلت لنصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20 للتصارع للوصول إلى المباراة النهائية، حيث يستعد الجزيرة لمواجهة البطل التاريخي للبطولة وهو نادي شباب الأهلي دبي، في حين يتواجه العين والنصر في الجهة الآخرى.

المباراة النتيجة الجزيرة - شباب الأهلي دبي - العين - النصر -

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الخليج العربي الإماراتي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20.

القنوات الناقلة لنهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20:

المباراة الموعد القنوات الناقلة - 17 يناير 2020 Abu Dhabi Sports

لا تستحوذ الشبكة على الحقوق التليفزيونية فقط، بل أيضاً تمتلك حقوق البث المباشر بالفيديو عن طريق الإنترنت، وستخصص المؤسسة العربية الإعلامية خدمة بي إن كونتكت لهذا الغرض.

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطية مباشرة ولحظة بلحظة لكافة أحداث وكواليس مباراة نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20، وستبدأ فعالياته قبل انطلاق صافرة بداية المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة البث المباشر بالفيديو عبر الإنترنت تغطية النسخة العربية لموقع جول - beIN CONNECT أضغط هنا للدخول لصفحة البث

من هم الأبطال السابقين لكأس الخليج العربي الإماراتي؟

شباب الأهلي دبي هو البطل التاريخي لكأس الخليج العربي برصيد 4 ألقاب، والتي كانت آخرها العام الماضي بعدما انتصر على الوحدة بثلاثية مقابل هدف، بينما يأتي الوحدة الإماراتي في المركز الثاني برصيد لقبين، فيما تملك 5 أندية لقب واحد فقط من البطولة.

الأبطال السابقين لكأس الخليج العربي: