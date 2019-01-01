موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

تعرف على قرعة نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي،موعد المباريات، القنوات الناقلة.. وما هو نتائج الأدوار السابقة من البطولة وترتيب المجموعات؟

أبانوب صفوت

تقام بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي تحت رعاية رابطة الأندية الإماراتية سنوياً في فترة التوقف الدولي، وذلك من أجل منح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركوا باستمرار مع أنديتهم ولا يتم استدعائهم للتوقف الدولي، لذا يتم الاستعانة بهم في بطولة رسمية من شأنها ان تفيد هذه الأندية في تطور بعض اللاعبين ومساعدة البعض الآخر على اكتشاف نفسه من جديد.

انطلقت مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي2019-20 في شهر أغسطس الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 17 من شهر يناير المقبل، وفي بطولة العام الحالي تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، كل منهما يحتوي على سبعة أندية، وتمكن كلا من العين والأهلي من اقتسام الصدارة في المجموعة الأولى، بينما انفرد فريق الوحدة بصدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الفجيرة.

كان فريق شباب الأهلي دبي قد نجح في الفوز بالنسخة الماضية وذلك للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن تفوق في النهائي على فريق الوحدة بثلاثة أهداف لهدف، وواصل تقديم أدائه الجيد في المسابقة هذا العام ويعتبر هو المرشح الأبرز للفوز باللقب ولكنه سيواجه منافسة شرسة من العين، الجزيرة والنصر بعد أن تأهل هذا الرباعي لنصف نهائي البطولة.

وفي هذا التقرير، يُقدم لكم جول موعد مباريات نصف النهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، القنوات الناقلة، نتائج دور ربع النهائي وترتيب المجموعات

مدرب شباب الأهلي: المباراة الأولى هي الأهم في دوري أبطال آسيا

موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20

شهدت قرعة نصف نهائي كأس الخليج العربي مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى بين حامل اللقب فريق شباب الأهلي دبي والذي سيتقابل مع الجزيرة على ملعب محمد بن زايد، والثانية التي ستكون بين فريق العين أحد أبرز المرشحين للفوز بالكأس وجهاً لوجه مع النصر الذي يسعى لتحقيق البطولة.

من المقرر أن تقام كلتا المباراتين في نفس اليوم وهو 9 من شهر يناير المقبل، ولكن كلا منهما في توقيت مختلف، حيث ستلعب مباراة الجزيرة والأهلي في الرابعة والربع ظهراً بتوقيت القاهرة أي السادسة والربع بتوقيت الإمارات، في حين أن لقاء العين والنصر سيقام بعده وتحديداً في تمام السابعة إلا ربع بتوقيت مصر أي التاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد الملعب الجزيرة - الأهلي الخميس 9 يناير 2020،

14 جمادي الأولى 1441،

16:15 مصر، 18:15 الإمارات محمد بن زايد العين - النصر الخميس 9 يناير 2020،

14 جمادي الأولى 1441،

18:45 مصر، 20:45 الإمارات هزاع بن زايد

ما هي القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20؟

تعتبر قنوات أبو ظبي الإماراتية هي الناقل الحصري لبطولة كأس الخليج العربي، وقد قامت ببث كل مباريات البطولة بدايةً من الجولة الأولى لدور المجموعات والتي بدأت في يوم 22 من شهر أغسطس الماضي.

الحدث الموعد القنوات الناقلة نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20 الخميس 9 يناير 2020 ميلادياً،

14 جمادي الأول 1440 هجرياً Abu dhabi SPORT 1,2

نتائج ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20 شهدت مباريات ربع النهائي تأهل كل من النصر، العين، الجزيرة، الأهلي إلى دور نصف النهائي بعد أن تغلب الأول بصعوبة على الفجيرة بهدف نظيف، وفي المباراة الثانية تمكن العين من تجاوز الشارقة بعد الفوز بهدفين لهدف بعد أن أحرز محمد عبد الرحمن هدف الانتصار والتأهل في الدقيقة 87 من عمر المباراة. تأهل كلا من الجزيرة والأهلي بسهولة إلى هذا الدور، بعد أن تفوق الأول على الوحدة بنتيجة عريضة برباعية نظيفة، في حين أن حامل اللقب شباب الأهلي دبي لم يجد أدنى معاناة في تخطي عقبة الوصل واكتسحه بخماسية مقابل هدف.

ربع النهائي المباراة الموعد النتيجة الفجيرة - النصر الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الآخر 1441 1-0 العين - الشارقة الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الآخر 1441 1-2 الوحدة - الجزيرة الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الآخر 1441 4-0 الأهلي - الوصل الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الآخر 1441 1-5

ترتيب مجموعات كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 العين 6 3 2 1 13 8 +5 11 2 الأهلي 6 3 2 1 9 4 +5 11 3 النصر 6 2 2 2 6 5 +1 8 4 الجزيرة 6 2 1 3 5 10 -5 7 5 خورفكان 6 1 4 1 5 5 0 7 6 الظفرة 6 2 1 3 5 7 -2 7 7 كلباء 6 1 2 3 5 9 -4 5