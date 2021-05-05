موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021، موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والملعب، وهل تكون بحضور الجمهور؟

تقترب نسخة 2020-2021 من دوري أبطال أوروبا من نهايتها، حيث لا يتبقى إلا المباراة النهائية التي ستكون إنجليزية خالصة بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

أقصى الفريقان طوال مشوارهما في دوري الأبطال العديد من الفرق الكبرى، أمثال ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وغيرهم.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

لكن، ما هو موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 وما هي القنوات الناقلة؟ جول يقدم لك الإجابة وأكثر.

متى موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021؟

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي هو يوم السبت 29 مايو 2021، الموافق 17 شوال 1442 هجريًا، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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أين يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2021؟

سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 في ستاد أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول، تركيا.

كان من المقرر أن يستضيف ملعب أتاتورك نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن تم نقلها إلى ستاد دا لوز بلشبونة البرتغال بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

استضاف ستاد أتاتورك الأولمبي النهائي التاريخي لدوري أبطال أوروبا 2005 بين ميلان وليفربول، عندما فاز الريدز بالكأس بعد العودة من خسارة بثلاثة أهدافٍ دون رد إلى التعادل، ثم فاز بركلات الترجيح.

المباراة الموعد الملعب مانشستر سيتي - تشيلسي السبت 29 مايو 2021،

17 شوال 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد أتاتورك الأولمبي

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كيف تأهل مانشستر سيتي وتشيلسي لنهائي دوري أبطال أوروبا 2021؟

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بمجموع نتائج 4-1، حيث فاز في الذهاب بهدفين لهدف وفاز في الإياب بهدفين دون رد.

سيواجه السيتي في نهائي دوري الأبطال نادي تشيلسي، والذي تأهل على حساب ريال مدريد بمجموع نتائج 3-1، وذلك بعد أن تعادل في الذهاب 1-1 وفاز في الإياب 2-0.

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ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2021؟

سيذاع نهائي دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة هي beIN SPORTS Premium 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لنهائي دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

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هل يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بجمهور؟

رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حظر الجماهير وسمح للمشجعين بالسفر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

في 1 أكتوبر 2020، أعلن الويفا أنه سيسمح فقط لـ 30% من سعة الملعب بحضور المباريات.

وستقع المسؤولية الآن على عاتق الحكومة التركية بشأن عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بالحضور، وما هي الأوراق المطلوبة للدخول على غرار تواجد اختبار سلبي لفيروس كورونا أو بيان بالحصول على التطعيم.

جدير بالذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لعبت بدون جمهور.

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