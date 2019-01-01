تحضيرات ليفربول للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون من الريدز

تعرف على مباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2019-2020، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

أحمد السيوفي

لم يكن الموسم السابق لليفربول كما كان يتوقعه محبيه فمزال عدم التوفيق يلاحق يورجن كلوب كظله، ولم يتبقى سوى دوري أبطال أوروبا لإنقاذ الفريق من موسم صفري خالي من البطولات كالموسم السابق.

فعلى المستوى المحلي قد عانى الريدز كثيراً فبرغم ما حققوه في بطولة الدوري الإنجليزي ووصولهم إلى النقطة 97 إلا أنهم لم يستطيعوا مرة آخرى أن يحظو ببطولة البريميرليج التي سبقه فيها مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة فقط، كما كان خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي سريعاً على يد وولفيرهامبتون بعد خسارتهم بنتيجة (2-1) ضمن الجولة الثالثة، واستمر مسلسل الخروج المُبكر لزملاء صلاح في جميع البطولات المحلية بخروجهم من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين من دور الـ32 بعد هزيمتهم أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

ولكن هناك آمل على المستوى الأوروبي بعد وصول ليفربول للنهائي للمرة الثانية على التوالي، فقد استطاع الحُمر أن يشقوا طريقهم إلى النهائي رغم الصعوبات التي واجهتهم، فقد تأهل الريدز رفقة باريس سان جيرمان كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط رغم تساوي عدد نقاطهم مع نابولي إلا أنهم تفقوا بفارق هدفين فقط، ومن هنا أنطلق زملاء صلاح إلى دور الـ16 واستطاعوا أن يزيحوا البافاري عن طريقهم بعد انتصار قوي بثلاث أهداف مقابل هدف في مباراة العودة التي كان يسبقها تعادل سلبي مع بايرن ميونخ في الذهاب.

ثم استكملوها بانتصار كبير بـ6 أهداف مقابل هدف على بورتو كإجمالي نتيجتي الذهاب والإياب ليصل أبناء يورجن كلوب إلى مرحلة فاصلة في تاريخ الفريق بأكمله، تبدأ بهزيمة ثقيلة في نصف النهائي بثلاثية نظيفة قادها الليونيل ميسي في الكامب نو لصالح برشلونة في الوقت الذي كان يُصارع فيه ليفربول على الدوري الإنجليزي، ولكن استفاق طائر الغاق وانتفض ملعب الأنفيلد مُعلنا عن قصة ريمونتادا جديدة ستُخلد في التاريخ، واستطاع الريدز أن يُمطر شباك البلاوجرانا بأربعة أهداف تضعهم بمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستقام يوم السبت القادم 1 يونيو 2019.

وبالطبع لن يرضى جماهير الحُمر سوى بالحصول على لقب دوري الأبطال السادس في تاريخهم، ليتبقى فقط درع الاتحاد الإنجليزي والتي ستقام يوم 3 أغسطس 2019 ضد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية لليفربول استعداداً لموسم 2019-2020، جدول مباريات الريدز التحضيرية، وسوق إنتقالاته الصيفية.

جدول مباريات ليفربول التحضيرية لموسم 2019-2020

المباراة البطولة الموعد الملعب ليفربول - بروسيا دورتموند مباراة ودية السبت 20 يوليو 2019،

17 ذو القعدة 1440

02:00 مصر، 03:00 السعودية استاد نوتردام، أمريكا ليفربول - إشبيلية الأثنين 22 يوليو 2019،

19 ذو القعدة 1440

00:00 مصر، 01:00 السعودية ملعب فانواي بارك، أمريكا ليفربول - سبورتنج لشبونة الخميس 25 يوليو 2019،

22 ذو القعدة 1440

02:00 مصر، 03:00 السعودية استاد يانكي، أمريكا

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سيخوض ليفربول ثلاث مباريات ودية الأولى مع دورتموند الألماني يوم السبت 20 يوليو القادم والتي سيحتضنها استاد نوتردام بولاية أنديانا بأمريكا، والثانية أمام إشبيلية الإسباني الأثنين 22 يوليو على ملعب فانواي بارك، ثم المباراة الآخيرة ضد سبورتنج لشبونة يوم الخمس 25 يوليو باستاد يانكي.

سوق انتقالات ليفربول في صيف 2019

لم يضم ليفربول حتى هذه اللحظة أي لاعب ولم يستغنى عن أي من لاعبيه حتى الآن فكل تركيز الفريق على المباراة النهائية المرتقبة في دوري أبطال أوروبا ولكن سيعود بعض اللاعبين بعد إنتهاء مدة الإعارة وعدم وجود أي مطالبة بتجديد مدة الإعارات للاعبين مثل آلان دي سوزا، آدم بوجدان، ناثانييل كلاين، ماركو جروييتش، داني إنجز وشيي أوجو، بينما يظل لوريس كاريوس المعار لنادي بشكتاش والذي لم تنتهي مدة إعارته بعد.

كما تم تجديد عقد كلاً من أندرو روبرتسون وترنت ألكساندر أرنولد في يناير الماضي.

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