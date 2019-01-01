جيرارد: كلوب وضع ليفربول في مستوى ريال مدريد وبرشلونة

استفاض أسطورة ليفربول ستيفن جيرار، في مدح المدرب الألماني يورجن كلوب، نظير ما قدمه لأحمر الميرسيسايد، منذ توليه المهمة خلفا للأيرلندي الشمالي برندان رودجرز مع انتهاء النصف الأول من موسم 2015-2016.

ونقلت الصحف البريطانية، عن قائد الريدز السابق قوله في إحدى الأفلام الوثائقية، التي بثتها القناة الرابعة في المملكة المتحدة، قبل نهائي دوري الأبطال، إنه بالكاد لا يفوت أي فرصة حتى الآن، للجلوس مع مدرب بوروسيا دورتموند السابق، واصفا إياه بالكتاب المفتوح.

واعتبر جيرار نفسه محظوظا، لأن كلوب قام وما زال يقوم بدعوته للحديث معه في مكتبه الخاص في "أنفيلد روود"، معترفا أنه أحيانا كان يشعر أنه يرغب في العودة لمكتب كلوب مرة أخرى، بعد خروجه من المكتب ومقر النادي، وذلك بحسب تعبيره للاستفادة من "شخص ملهم" مثل المدرب الحالي لعملاق البريميرليج.

من جانبها، ركزت صحيفة "ميرور" على الجزء الخاص بفواصل شعر جيرارد في كلوب، وذلك في الفيلم الوثائقي، الذي يحاول إلقاء الضوء على عقلية يورجن كلوب وماوريسيو بوتشيتينو، قبل نهائي دوري الأبطال الذي سيجمع ليفربول بتوتنهام على ملعب "واندا متروبوليتانو" يوم السبت المقبل.

إن كنت تسأل عن كاتب التاريخ

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وقال مدرب رينجرز "الشيء الوحيد الذي أود التركيز عليه.. أن مصدر قوته في شخصيته، يبدو واضحا أن أغلب الناس تشاهده فقط عبر الكاميرا، يتحدثون دوما عن شخصيته، لديه شخصية خاصة بكل تأكيد، إنه يجعلك دائما تشعر أنك شخص مرحب بك، ولهذا السبب يقوم اللاعبين بكل شيء من أجله".

وتابع "منذ يومه الأول كان صادقا وصريحا ومحترما للغاية، وإذا أعطيته نفس القدر من الاحترام، سيعطيك أكثر، واللاعبون يدركون جيدا أنهم يعملون مع مدرب خاص ومن النوع الذي يحمي اللاعبين"، لافتا "في ليفربول أصبح كلوب الشخصية الأكثر أهمية في النادي، وهذا ما يجعل اللاعبين يشعرون أنهم ناجحون، وأفضل فرصة للحفاظ على النجاح تتبع المدرب".

وفي نهاية الحديث الطويل، قال "إنه لإنجاز لا يصدق أن يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي، أعتقد أن أفضل رد على من يشككون في كلوب، أن يتذكروا جيدا أن الفريق قبل كلوب لم يكن قد تأهل لنهائي أوروبي منذ سنوات، الآن تغير وضع الفريق وأصبح جنبا إلى جنب مع أفضل فرق العالم –ريال مدريد وبرشلونة-.