جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 في الدوري المصري والدوري السعودي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مع بداية أسبوع جديد يتطلع محبو وعشاق كرة القدم في كل مكان في العالم لاسيما الوطن العربي إلى عودة قوية للدوريات الكبرى خاصةً عالميًا، وذلك بعد نهاية الأسبوع الأسبق التي عادةً لا تشبه بدايته.

بالتأكيد سنكون على الوعد اليوم وسنتابع مباريات قوية، والبداية من الدوري الإسباني الذي ستتواصل فيه مباريات الجولة 18، وستكون البداية بمواجهة بين مايوركا وإشبيلية ، تليها مباراة برشلونة ضد ألافيس ثم فياريال ضد خيتافي وأخيرًا بلد الوليد ضد فالنسيا .

الدوري الإنجليزي ستتزامن مباريات اليوم فيه مع نظيره الإسباني، لكن البداية ستكون قوية بصدام بين آرسنال وإيفرتون، ثم سيشهد البريميرليج مباريات متوسطة المستوى حتى قمة الجولة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وليستر سيتي في المساء على ملعب الاتحاد.

في الدوري الإيطالي سنكون على موعد مع 3 مباريات، الأولى ستجمع بين أودينيزي وكالياري، والثانية ستكون الأقوى في السيري آ اليوم وستجمع بين الإنتر وجنوى، وأخيرًا سيستضيف تورينو سبال.

عاد بايرن ميونخ للانتصارات في الدوري الألماني في الجولتين السابقتين، لكنه اليوم سيكون أمام منافس عنيد هو فولفسبورج سيكون عليه تخطيه، واستكمالاً لمباريات البوندسليجا اليوم سيواجه فيردر بريمن كولن ومانيز باير ليفركوزن ولايبزيج أوجسبورج وشالكه فرايبورج وهيرتا برلين مونشنجلادباخ.

ستلعب جميع مباريات الجولة 19 من الدوري الفرنسي اليوم فيما يشبه البوكسينج داي الإنجليزي، وسيواجه باريس سان جيرمان أميان ومارسيليا نيم وليون ريم.

في الوطن العربي سنكون على موعد مع مباراة الرائد والاتفاق في الدوري السعودي اليوم، كما ستستأنف مباريات الدوري المصري وستكون أهمها بين بيراميدز والمصري.

ستتجه أنظار العالم اليوم لقطر، حيث سيسدل الستار على كأس العالم للأندية ، وسيواجه اليوم الهلال مونتيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما سيجمع النهائي بين ليفربول وفلامنجو.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 21-12-2019، الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر "21-12-2019":

الدوري السعودي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الاتفاق 15:20 بتوقيت السعودية، 14:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الدوري المصري - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - طلائع الجيش 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT وادي دجلة - إنبي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT المصري - بيراميدز 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري الإنجليزي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - آرسنال 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 مانشستر سيتي - ليستر سيتي 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة مايوركا - إشبيلية 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - ألافيس 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتر - جنوى 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - فولفسبورج 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - أميان 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6 ريم - ليون 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 9 مارسيليا - نيم 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 8

كأس العالم للأندية - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مونتيري - الهلال 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 ليفربول - فلامنجو 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1