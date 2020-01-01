جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2020 في الدوري السعودي والسوبر الإسباني وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

لن تكون مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441 هجريًا بنفس الكم بالنسبة لمباريات بقية الأسبوع، لكننا بالتأكيد سنكون على موعد مع بعض اللقاءات القوية والمنتظرة.

ستتجه الأنظار صوب المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، وتحديدًا إلى الجوهرة المشعة بجدة، حيث ستقام مباراة السوبر الإسباني الثانية التي ستكون كلاسيكو مصغر بين برشلونة والعاصمي القوي جدًا أتلتيكو مدريد، والفائز منهما سيعدنا بديربي مدريد أو نسخة جديدة من كلاسيكو الأرض في النهائي الذي تأهل له ريال مدريد .

ستبدأ اليوم مباريات الأسبوع 14 من الدوري السعودي رغم إقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة، وستكون البداية بين العدالة والفيحاء.

تستأنف اليوم مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا ، وسنكون على موعد مع مباريات قوية، فالبداية ستكون بين قطر وسوريا في ديربي عربي سيتزامن مع مباراة أوزبكستان ضد إيران، ثم سيكون المنتخب السعودي على موعد مع مواجهة صعبة ضد اليابان، في الوقت الذي ستواجه فيه الصين كوريا الجنوبية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2020، الموافق 14 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير "9-1-2020":

كأس أمم آسيا تحت 23 - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة قطر - سوريا 13:15 بتوقيت قطر، 12:15 بتوقيت سوريا beIN SPORTS HD 5 اليابان - السعودية 16:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 5

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - أتلتيكو مدريد 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية