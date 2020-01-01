جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 فبراير 2020 في الدوري السعودي وكأس السوبر المصري والدوري الأوروبي، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستأنف اليوم بطولة الدوري الأوروبي في دور 32 أهم المبارايات المنتظرة مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج وبالطبع يخوض الشياطين الحمر المباراة بروح واثقة بعد فوزهم على تشيلسي بهدفين نظيفين، ولقاء الإنتر ولودوجوريتس الذي سيسعى من خلاله النيراتزوري لمصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة أمام لاتسيو وفقد المركز الثاني في الدوري الإيطالي .

ومباراة روما وجينت التي سيقاتل فيها الرومان لاستعادة الثقة بعد أداء مخيب للآمال في السيري آ بخساراتة آخر 3 مباريات، أخرهم أمام أتالانتا الذي استطاع الاستحواذ علي المركز الرابع، ومباراة آرسنال وأولمبياكوس الفريق الذي يتصدر الدوري اليوناني وبالطبع لن تكون مباراة سهلة.

في الدوري السعودي لقائين، الأول لقاء الشباب وضمك، ويحتل الليث المركز الثامن بعد خسارة آخر مباراتين، فيما يأتي نادي ضمك في المركز 14 برصيد 14نقطة ومهدد بالهبوط، لذلك سيسعي لتحسين الأداء والمحاولة بكل قوة للحصول علي الثلاث نقاط.

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اللقاء الثاني سيجمع بين الوحدة والفيحاء، ويحتل الأحمر المركز الرابع بالدوري برصيد 33 نقطة وهو نفس عدد نقاط الأهلي الذي يحتل المركز الثالث لكن بفارق الأهداف، ويحتل البرتقالي المركز 11 بالدوري برصيد 21 نقطة.

اللقاء المنتظر هو قمة العرب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث يلتقيان في بطولة السوبر المصري ويقام اللقاء بالإمارات باستاد محمد بن زايد، ويخوض الفارس الأبيض المباراة بروح وثقة عالية بعد فوزة بالسوبر الإفريقي علي بطل أفريقيا لمرتين متتاليتين نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لكن هل يستطيع تحقيق الفوز علي المارد الأحمر الذي حقق 15 انتصارًا متتاليًا في الدوري حتي الأن، ولم يخسر منذ تولي رينيه فايلر تدريب الفريق سوي لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 20 فبراير 2020، الموافق 26 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا ومواعيد ونتائج مباريات دور 16

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 فبراير "20-2-2020":

كأس السوبر المصري المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الزمالك 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية ON SPORT - AD SPORTS 1, 2

الدوري الأوروبي - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة كلوج - إشبيلية 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - أياكس 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 6 لودوجورتس - الإنتر 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 4 شاختار - بنفيكا 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 12 كلوب بروج - مانشستر يونايتد 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 1 كوبنهاجن - سيلتيك 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 2 أوليمبياكوس - آرسنال 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 1 روما - جينت 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 4 ليفركوزن - بورتو 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 6 وولفرهامبتون - إسبانيول 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 3