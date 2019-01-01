جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019 في الدوري السعودي وجميع المسابقات العالمية، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تعود عجلة المباريات للدوران من جديد على صعيد الأندية، وتبدأ جولة جديدة من الدوريات العربية والأوروبية مساء الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019 ميلاديا، الموافق 17 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

سيكون عشاق ومحبو الكرة السعودية على موعد مع الإثارة عندما يلتقي الاتفاق بنظيره الفتح، ثم تأتي المباراة الأهم والأكثر انتظارًا بين النصر الذي يريد أن يداوي جراحه أمام التعاون المتخصص في مباريات كبيرة أمام الكبار.

يمكنك أن تتابع أيضًا الدوري الإسباني عندما يلتقي ألافيش مع ليجانيس، بينما إن كنت من محبي الدوري الألماني فحتمًا ستعرف ما تدخره مباراة هوفينهايم وأوجسبورج من متعة وإثارة كبيرتين.

الآن نتعرف على مواعد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة..

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر "13-12-2019":

الدوري السعودي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الفتح 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر الرياضية السعودية النصر - التعاون 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الدوري الإسباني - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - ليجانيس 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3