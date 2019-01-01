جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 في كأس العالم للأندية وكأس كاراباو وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

لن تقل مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 عن مباريات بقية الأسبوع منذ مطلعه قوة، بل سنشهد مواجهات ساخنة.

البداية ستكون بديربي عربي قوي بين الترجي التونسي والسد القطري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لكأس العالم للأندية ، وفي أعقابها سيقابل الهلال فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي، والفائز من هذا اللقاء سيقابل الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري التي ستُلعب غدًا.

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز ، وسيقابل اليوم إنبي المصري ثم سيستضيف بيراميدز الجونة.

سيشهد الدوري الألماني مباراة قوية بين فريقين وصلا لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هما بوروسيا دورتموند ولايبزيج، وفي إنجلترا ستبدأ مباريات ربع نهائي كأس كاراباو وستكون أولى المباريات بين ليفربول وأستون فيلا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019، الموافق 20 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

نتيجة قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر "17-12-2019":

الدوري المصري - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - المصري 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON Sport بيراميدز - الجونة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON Sport

كأس العالم للأندية - نصف النهائي / تحديد المركز الخامس المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الترجي 17:30 بتوقيت قطر، 15:30 بتوقيت تونس beIN SPORTS HD 1 فلامنجو - الهلال 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 1

كأس كاراباو - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - ليفربول 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2