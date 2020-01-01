جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2020 في الدوري السعودي وكأس آسيا تحت 23 وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تهدأ اليوم الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441 هجريًا وتيرة مباريات بداية الأسبوع.

تتبقى مباراة واحدة في الجولة 19 من الدوري الإيطالي ستلعب اليوم، وستجمع بين بارما وليتشي، وهو نفس الحال في الدوري السعودي الذي سيواجه فيه الأهلي أبها، وذلك في ختام الجولة 14، وفي الدوري المصري سنكون على موعد مع مباراة واحدة أيضًا ستجمع بين وادي دجلة والإنتاج الحربي.

تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا تحت 23 عامًا ، وستواجه اليوم الإمارات كوريا الشمالية والأردن فيتنام.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2020، الموافق 18 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 يناير "13-1-2020":

الدوري المصري - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - الإنتاج الحربي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري السعودي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - أبها 19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت السعودية الرياضية السعودية 1

كأس آسيا تحت 23 - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة الإمارات - كوريا الشمالية 14:15 بتوقيت الإمارات، 13:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 الأردن - فيتنام 15:15 بتوقيت الأردن، 16:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5