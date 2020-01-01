جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 في الدوري المصري والسوبر الإسباني وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تواصل مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441 هجريًا قوة مباريات الأسبوع التي بدأت من يوم السبت.

بعد فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ، ستُلعب اليوم مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستجمع بين ليستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي حتى الآن، أستون فيلا الذي يلعب له النجم المصري محمود تريزيجيه.

ستبدأ اليوم مباريات كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية للمرة الأولى في التاريخ، وستكون البداية بمواجهة كلاسيكية في الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وفالنسيا حامل لقب كأس الملك.

تختتم اليوم مباريات الجولة 12 من الدوري المصري ، والبداية ستكون بين طلائع الجيش وحرس الحدود، ثم سيواجه سموحة وادي دجلة، أما الختام فسيجمع بين إنبي والاتحاد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، الموافق 13 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير "8-1-2020":

كأس كاراباو - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - أستون فيلا 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - ريال مدريد 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية