جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 فبراير 2020 في الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

لا تغيب الإثارة عن الدوري الإنجليزي ويستمتع عشاق البريميرليج اليوم بمباريات قوية أستكمالاً لأحداث الجولة السابعة والعشرون حيث يلتقي مانشستريونايتد وواتفورد على الأولد ترافورد في مباراة لا يملك الريد ديفلز إلا الفوز بالثلاث نقاط ليتقدم على شيفيلد يونايتد وتوتنهام ويقفز للمركز الخامس، ويلتقى أيضاً ولفرهامبتون الذي يقدم أداء جيد هذا الموسم مع نورويتش صاحب المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري وتقام المباراة على أرض الذئاب، ينتظر إيفرتون أربعة مباريات صعبة مع أقوي فرق الدوري يفتتحها بمباراة مع أرسنال على ملعب الإمارات اليوم.

سيكون يوماً حافلاً بالمباريات في الدوري الإسباني يستضيف أوساسونا فريق غرناطة، ونادي ألافيس وأتليتكو بلباو، وإسبانيول ضد بلد الوليد على أرض الأخير، وأتليتكو مدريد ضد فياريال على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة الخامسة والعشرون من اللاليجا.

يستكمل الدوري الإيطالي الجولة الخامسة والعشرون ويلتقي نادي جنوى مع لاتسيو الذي يسعى لتقليص الفارق بينه وبين اليوفنتوس إذا أستطاع تحقيق الفوز سيصبح الفرق بينه وبين اليوفي نقطة واحدة، ويلتقي اتلانتا مع ساسولو، وليتشي مع روما، وإنتر ميلان ضد سامبدوريا.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 فبراير "23-2-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - غرناطة 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 3 ألافيس - أتليتك بلباو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - إسبانيول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - إشبيلية 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أتليتكو مدريد - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - لاتسيو 13:30 مصر، 14:300 السعودية beIN Sports HD 4 أتلانتا - ساسولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 تورينو - بارما 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 7 هيلاس - كالياري 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 8 روما - ليتشي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 إنتر ميلان - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - واتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 ولفرهامبتون - نورويتش 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 أرسنال - إيفرتون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفركوزن - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 فولفسبورج - ماينتس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 5

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