جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 مايو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 17 مايو 2020 في الدوري الألماني وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بعد توقف أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، عادت كرة القدم من جديد في عدد من الدوريات حول العالم.

بالأمس عاد الدوري الألماني من الجولة 26، وواجه فيه بوروسيا دورتموند شالكه وفاز 4-0 في أقوى مباريات الأسبوع، واليوم سيواجه متصدر البوندسليجا بايرن ميونخ أونيون برلين في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعد مباراة كولن ضد ماينز.

في الدرجة الثانية الألمانية وفي الأسبوع 26 أيضًا، سيقابل أرمينيا بيليفيلد المتصدر أوزنابروك، وسيقابل فيورث هامبوج، فيما سيستضيف سانت باولي نيورنبيرج، وفيهين فيسبادن شتوتجارت.

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نظل في أوروبا لكن نتجه إلى روسيا البيضاء، وسنكون على موعد مع 3 مباريات في دوري بيلاروسيا، الأولى بين بلشاينا بابرويسك وفيتيسك، والثانية بين دينامو مينسك وإسلوش مينسك، والأخيرة ستجمع بين برست وسمولوفيتشي.

عاد الدوري الكوري الجنوبي بدون جمهور مثل الدوري الألماني ، وفي الأسبوع الثاني سيقابل سوون أولسان، وسيونجنام إنشيون يونايتد، وإف سي سول جوانزو.

الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم الأحد 17 مايو 2020 والقنوات الناقلة..

ترتيب الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند يضرب شالكه بالأربعة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 مايو "17-5-2020":

الدوري الكوري - الجولة 2 المباراة الموعد سوون سامسونج - أولسان هيونداي 09:30 مصر، 10:30 السعودية سيونجنام - إنشيون يونايتد 12:00 مصر، 13:00 السعودية إف سي سول - جوانزو 12:00 مصر، 13:00 السعودية

الدوري الألماني - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - ماينز 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 1 أونيون برلين - بايرن ميونخ 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا بيليفيلد - أوزنابروك 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 فيسبادن - شتوتجارت 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 6