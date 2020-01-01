جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات الأحد 1 مارس 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والقنوات الناقلة.



يلتقي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد بنادي إيفرتون ويلعب الريد ديفلز بروح عالية بعد فوزة الكبير في أخر لقاء في الدوري الأوروبي ب ٥ أهداف مقابل لا شيء على نادي كلوب بروج،

أما إيفرتون يخوض اللقاء بعد خسارة من أرسنال وأيضا ينتظرة لقاءات صعبة متتالية حيث يلتقي تشيلسي ثم ليفربول بطل الدوري.

وأيضا يلتقي توتنهام وولفرهامبتون وهذا اللقاء مهم للفريقين فسيغير نتيجة هذا اللقاء من ترتيبهم في الدوري.

في الدوري الأسباني يلتقي إسبانيول وأتليتكو مدريد في الجولة ال ٢٦ ويريد إسبانيول نتزاع ولو نقطة واحدة كي تساعده في صراعه على البقاء في الدوري وعدم الهبوط،

لكن اللقاء الأهم عبر الدوريات أجمع وليس الليجا فقط هو الكلاسيكو علي أرض ريال مدريد.

في الدوري الإيطالي يلتقي روما وكالياري، روما صاحب المركز الخامس و الذي يسعي جاهداً للحصول على المركز الرابع من أتالانتا،

ويلتقي أيضاً أتالانتا الذي يسعى جاهداً للحفاظ على المركز الرابع مع ليتشي الذي يتواجد في المركز ال ١٦ برصيد ٢٥ نقطة وبالطبع يسعي للحصول ولو علي نقطة حتي تساعده في صراعة علي البقاء في الدوري.

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الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم الأحد 1 مارس 2020 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 مارس "1-3-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - مانشستريونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 توتنهام - ولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - أوساسونا 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتليتيكو بلباو - فياريال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 إسبانيول - أتليتيكو مدريد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 مايوركا - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 8 ريال مدريد - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 266 المباراة الموعد القناة الناقلة ليتشي - أتالانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 كالياري - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4