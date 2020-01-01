ريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

43’ تنفيذ الخطأ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها سيرخيو بوسكيتس من أمام الجميع

42’ خطأ لصالح ريال مدريد من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من أرتورو فيدال على مارسيلو

41’ تمريرات بعرض الملعب بين أقدام لاعبي برشلونة فى محاولة للبحث عن ثغرة فى دفاعات ريال مدريد

40’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة السري ومن ثم يمررها إلى الخلف فى إتجاه إيسكو لكنها غير متقنة يستخلصها الدفاع ويبعدها من منطقة الخطورة

39’ خطأ فى منتصف الملعب الدفاعي لبرشلونة بعد تدخل قوي من كريم بنزيمة على سيرخيو بوسكيتس

38’ يارباااااااااااااااااه،،،،،، تمريرة خطيرة تضع ليونيل ميسي منفردًا بالمرمى ليستلم الكرة بالصدر ويسددها فى المرمى لكن تألق الحارس ثيبوه كورتوا وابعدها ببراعة

37’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل املنطقة لكنه سددها فى المرمى وامسكها الحارس تير شتيجن بثبات

36’ عرضية من ليونيل ميسي من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمى

35’ تنفيذ الركنية بعرضية من ليونيل ميسي لداخل المنطقة لكن ابعدها كريم بنزيمة من قلب منطقة الخطورة

34’ تمريرة خطيرة فى إتجاه ارتور المنطلق فى إتجاه المرمى ثم يسددها على يسار الحارس كورتوا لكنه تصدي لها ببراعة

33’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري حاول تسديدها كريم بنزيمة برأسية لكنها تفتقد الدقة وتمر بدون بدون خطورة

32’ أنطلاقة من نيلسون سيميدو من الجهة اليمنى ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة اصطدمت فى الدفاع واستخلصها إيسكو بنجاح

31’ خطأ لصالح برشلونة فى المنطقة الدفاعية بعد تدخل قوي من كريم بنزيمة على جوردي ألبا

30’ نصف ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’ هجمة خطيرة لبرشلونة بعد تمريرة تصل إلى أنطوان جريزمان الذي هيأ الكرة أمام ليونيل ميسي الذي سددها من داخل يمين المنطقة لكنها بين أحضان الحارس ثيبوه كورتوا

27’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليمنى ثم يمررها عرضية أرضية إلى كريم بنزيمة الذي هيأ الكرة امام توني كورس ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمى

26’ محاولة التوغل من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة ثم مررها إلى أرتور الذي تدخل بقوة على سيرخيو راموس والحكم يحتسب خطأ لريال مدريد

25’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق فيدريكو فالفيردي لكنها مرت من أمام الجميع إلى رمية تماس

24’ محاولة الغختراق من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة لكن تدخل سيرخيو راموس وابعدها من أمامه

23’ تمريرات متتالية بين اقدام لاعبي برشلونة على حدود المنطقة لمحاولة الإختراق من العمق

22’ مباراة سريعة للغاية وهجمات متبادلة من كلا الفريقين من أجل إدراك هدف التقدم

21’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق فيدريكو فالفيردي الذي مررها إلى كارباخال ليرسلها عرضية من الجهة اليمنى تلقاها كريم بنزيمة وحاول تسديد الكرة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

20’ عرضية أرضية من جوردي ألبا من الجهة اليسري تصل إلى أنطوان جريزمان داخل المنطقة ليسددها الفرنسي تسديدة قوية مرت اعلى مرمى ثيبوه كورتوا

19’ تمريرة خطيرة من إيسكو من الجهة اليسري إلى مارسيلو الذي انطلق بها لداخل يسار المنطقة ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح

18’ بطاقة صفراء من نصيب كلًا من رافاييل فاران وجوردي ألأبا بسبب مناوشات بينهم فى منتصف الميدان

17’ ثنائية بين سيرخيو بوسكيتس وجريزمان تضع الفرنسي داخل يسار المنطقة لكن تدخل رائع من رافاييل فاران واستخلصها بنجاح

16’ تمريرة من كريم بنزيمة إلى المنلطق على الجهة اليسري فينيسيوس جونيور الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها نيلسون سيميدو بنجاح

15’ تمريرة من مارسيلو لداخل يسار المنطقة إلى فينيسيوس جونيور الذي مررها أمام توني كروس ليسددها الألماني تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمى

14’ ضغط من لاعبي ريال مدريد على حامل الكرة من جانب لاعبي برشلونة لمحاولة استخلاص الكرة

13’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق توني كروس تلقاها إيسكو برأسية فى غتجاه كريم بنزيمة لكنها مرت من أمامه وابعدها من منطقة الخطورة

12’ محاولة هجومية لصالح برشلونة من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها ليونيل ميسي بعرضية لداخل المنطقة لكن استخلصها كاسيميرو وابعدها من قلب منطقة الخطورة

11’ بطاقة صفراء أولى من نصيب فينيسيوس جونيور بعد تدخل من الخلف على نيلسون سيميدو

10’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ثم يمررها إلى مارسيلو الذي أرسلها عرضية أصطدمت فى الدفاع ووصلت سهلة إلى الحارس تير شتيجين

9’ عرضية من ليونيل ميسي من الجانبب الأيسر لداخل المنطقة لكنها مرت من أمام الجميع وتصل سهلة بين أقدام مدافعي ريال مدريد

8’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة لمحاولة فرض السيطرة على الكرة فى منتصف الميدان

7’ تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان

6’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد أمام كريم بنزيمة داخل يمين المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمى

5’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري لكن تدخل معه واستخلصها نيلسون سيميدو

4’ بداية سريعة من لاعبي الفريقين في أولى دقائق المباراة

3’ تمريرة من نيلسون سيميدو من الجهة اليمنى فى إتجاه ليونيل ميسي لكن ابعدها كاسيميرو ببراعة من امام الأرجنتيني

2’ ركنية أولى لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من على القائم القريب

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / أنسو فاتي / مارتن برايثوايت / جونيور فيربو / نيتو / كليمونت لينجليت / إيفان راكيتيتش / أليكس كولادو

برشلونة: يبدأ المدرب كيكي ستيين بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من مارك تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي أبا / أرتور / أرتورو فيدال / سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان

البدلاء / ماريانو دياز / جاريث بيل / ألفونس أريولا / فيرلاند ميندي / إيدير ميليتاو / لوكاس فاسكيز / لوكا مودريتش

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة / إيسكو

تشكيل الفريقين:

كذلك خرج برشلونة من كأس الملك أمام أتليتيك بلباو لكنه حقق تعادل مرضي بعض الشيء أمام نابولي في الويفا علي أرض نابولي، والأن يتصدر البلوغرانا بفارق نقطتين عن ريال مدريد لذلك يكفية التعادل فقط للحفاظ علي الصدارة لكننا لم نعتاد علي الأسلوب الدفاعي من البارسا خاصة بعد تألق النجم الأرجنتيني ميسي في المباريات الأخيرة يؤكد لنا أننا سنري مباراة ممتعة جدا بين الفريقين وذلك ليس جديد فالكلاسيكو دائما حاضر بالمتعة والإثارة.

ويلعب البلانكوس المباراة تحت ضغط كبير بعد هزيمتين متتاليتين من ليفانتي بالليجا ومن مانشستر سيتي في الويفا وبعد أن خرج من كأس الملك أمام ريال سوسيداد، الأن كيف سيتعامل زيدان مع هذا اللقاء الصعب خصوصاً بعد إصابة النجم هازارد مجدداً، هل سيتأثر الفريق بغيابة !

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات ا في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./