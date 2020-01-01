مواعيد مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة 21 من الدوري الإيطالي 2019-20

تشهد مسابقة الدورى الإيطالي منافسة قوية ومستمرة، فبعد انتهاء الجولة 20 من عمر المسابقة احتل يوفينتوس المركز الأول فى جدول المسابقة برصيد 51 نقطة، ويليه الإنتر برصيد 47 نقطة ثم المركز الثالث نادى لاتسيو برصيد 45 نقطة و فى المركز الرابع روما برصيد 38 نقطة.

ميلان الذى يحتل المركزالثامن فى الجدول برصيد 28 نقطة يواجه نادى بريشيا وترتيبه 19 فى جدول المسابقة برصيد ١٥ نقطة فى أولى مواجهات الجولة 21 من عمر الكالتشيو والتى تبدأ يوم الجمعة 24 يناير 2020 وتشهد الجولة مجموعة من اللقاءات المثيرة.

يلتقي روما مع لاتسيو فى ديربى إيطالي على ملعب أوليمبيكو فى العاصمة روما، ويعد لقاء منتظر لكل عشاق الكرة الإيطالية وكان آخر لقاء بين الفريقين انتهى بالتعادل 1-1، ويلتقي يوفينتوس فى هذه الجولة مع نابولى الذى يحتل المركز 11 فى جدول الدورى برصيد 24 نقطة، وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين انتهى بفوز البيانكونيري بنتيجة 3-4.

الإنتر سيستضيف هذه الجولة كالياري الذى يحتل المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة، وكان آخر لقاء بينهما قد انتهى بفوز النيراتزوري بهدفين لهدف، أما أتالانتا صاحب المركز الخامس يلتقى تورينو الذى يحتل المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

تأتى ضمن مباريات الجولة مباراة فيورنتينا صاحب المركز 13 برصيد 24 نقطة، جنوى الذى يحتل المركز 20 والأخير فى الجدول برصيد 14 نقطة، وأيضًا تشهد الجولة ٢١ من السيري آ مواجهة بين سبال وبولونيا، ومباراة بين بارما وأودينيزي، كما سيلعب سمبدوريا ضد ساسوولو وأخيرًأ سيواجه هيلاس فيرونا ليتشي.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي 2019-20 ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 21:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة بريشيا - ميلان ماريو ريجامونتي الجمعة 24 يناير 2020،

29 جمادى الأولى 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية باولو فاليري beIN SPORTS HD 4 سبال - بولونيا باولو ماتزا السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأولى 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ميكائيل فابري beIN SPORTS HD 4 فيورنتينا - جنوى أرتيمو فرانكي السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأولى 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية دانييلي أورزاتو beIN SPORTS HD 4 تورينو - أتالانتا أوليمبيكو جراندي تورينو السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأولى 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ماركو جويدا beIN SPORTS HD 4 الإنتر - كالياري جيوزيبي مياتزا الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخرة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية جيانلوكا مانيانيلي beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - ليتشي مارك أنطونيو الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية روزاريو أبيسو beIN SPORTS HD 8 بارما - أودينيزي إينيو تارديني الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية سيموني سوزا beIN SPORTS HD 9 سامبدوريا - ساسوولو لويجي فيراريس الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ماركو بيتشنيني beIN SPORTS HD 4 روما - لاتسيو أوليمبيكو الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخرة 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية جيانباولو كالفاريزي beIN SPORTS HD 4 نابولي - يوفنتوس سان باولو الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ماوريزيو مارياني beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 21 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جوردان لوكاكو - لاتسيو ماريو بالوتيلي - بريشيا آدم ماروشيتش - لاتسيو باني - بولونيا دانيلو كاتالدي - لاتسيو سانسوني - بولونيا كيفن مالكويه - نابولي دالبرت - فيورنتينا فوزي غلام - نابولي كاساتا - جنوى خاليدو كوليبالي - نابولي رينكون - تورينو دريس ميرتينس - نابولي آينا - تورينو نيكولا ماكسيموفيتش - نابولي أنطونيو كاندريفا - الإنتر آدم يونس - نابولي بيساكاني - كالياري ألان - نابولي زاكاني - هيلاس فيرونا فرانك ريبيري - فيورنتينا تشابو - سامبدوريا ليو دوارتي - ميلان لا يوجد لوكاس بيجليا - ميلان لا يوجد دافيدي كالابريا - ميلان لا يوجد دانيلو دامبروزيو - الإنتر لا يوجد دافيدي زاباكوستا - روما لا يوجد خافيير باستوري - روما لا يوجد هنريك مخيتاريان - روما لا يوجد سيموني بيروتا - روما لا يوجد نيكولو زانيولو - روما لا يوجد أمادو دياوارا - روما لا يوجد جيورجيو كيليني - يوفنتوس لا يوجد سامي خضيرة - يوفنتوس لا يوجد مريح ديميريل - يوفنتوس لا يوجد ماتيا دي شيليو - يوفنتوس لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: