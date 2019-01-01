مواعيد مباريات الجولة 17 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020

من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة 17 من الدوري الإيطالي بشكل مبكر هذا الأسبوع، بعد أن تم تقديم مواجهة سامبدوريا ويوفنتوس الذي استرد صدارته من الإنتر سريًعا، إلى يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 21 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

لن تُلعب سوى تسع مباريات فقط، مع تأجيل مباراة لاتسيو بسبب مشاركته في كأس السوبر الإيطالي الذي سيجمع بينه وبين يوفنتوس يوم السبت المقبل 21 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

ستقام يوم الجمعة مباراة واحدة فقط تلك التي ستجمع بين روما صاحب المركز الخامس وبين فيورنتينا الذي نجح في اقتناص نقطة ثمينة للغاية من الإنتر في الجولة الماضية وذلك في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، ليزيحه من الصدارة.

ستُستكمل مباريات الجولة يوم وستُلعب عدة مباريات أبرزها على الإطلاق مباراة الإنتر وجنوى، وسيسعى النيراتزوري لمواصلة مطاردة يوفنتوس وتعميق جراح الأحمر والأصفر الذي يتواجد في مناطق الهبوط برغم تعيين تياجو موتا مدربًا جديدًا للفريق منذ فترة.

تُختتم مباريات الأسبوع السابع عشر يوم الأحد بأكثر من لقاء، أبرزهم على الإطلاق ذلك الذي سيجمع بين أتالانتا وميلان في مباراة صعبة للغاية على الروسونيري، خاصًة وأن الفريق الملقب بالقديسين سيسعى لتعويض الخسارة أمام بولونيا في الجولة السابقة.

في هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 17 من الدوري الإيطالي ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 17:

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة سامبدوريا - يوفنتوس لويجي فيراريس الأربعاء 18 ديسمبر 2019،

21 ربيع الأخرة 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 4 فيورنتينا - روما أرتيميو فرانكي الجمعة 20 ديسمبر 2019،

23 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - كالياري فريولي السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 الإنتر - جنوى جوسيبي مياتزا السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الأخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 تورينو - سبال أولمبيكو دي تورينو السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 أتالانتا - ميلان أتليتي أزوري الأحد 22 ديسمبر 2019،

25 ربيع الأخرة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 بارما - بريشيا إينيو تارديني الأحد 22 ديسمبر 2019،

25 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD ليتشي - بولونيا فيا ديل ماري الأحد 22 ديسمبر 2019،

25 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD ساسولو - نابولي ستاد مابي الأحد 22 ديسمبر 2019،

25 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 17 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جيورجيو كيليني - يوفنتوس نيكولا ماكسيموفيتش - نابولي سامي خضيرة - يوفنتوس روبين أولسن - كالياري فوزي غلام - نابولي جوران بانديف - جنوى مالكويه - نابولي خوان كوادرادو - يوفنتوس لورينزو تونيلي - نابولي لا يوجد أليكسيس سانشيز - الإنتر لا يوجد ماتيو بوليتانو - الإنتر لا يوجد ستيفانو سينسي - الإنتر لا يوجد نيكولو باريلا - الإنتر لا يوجد كريس سمولينج - روما لا يوجد ليوناردو سبيناتزولا - روما لا يوجد بريان كريستانتي - روما لا يوجد دافيدي زاباكوستيا - روما لا يوجد نيكولا كالينيتش - روما لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: