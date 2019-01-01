مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة، الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2019-20

ندى الشافعي

تنطلق الجولة السابعة من الدورى الايطالى اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، الموافق 6 صفر 1441 هجريًا، وسنكون على موعد مع مواجهات صعبة ونارية كما عودتنا فرق الكالتشيو خاصةً هذا الموسم.

ستكون البداية بمباراة بين سبال وبارما، أما ميلان السئ جدًا هذا الموسم فسيكون على موعد مع مباراة صعبة أمام جنوى في لويجي فيراريس الذي خسر عليه العديد من الفريق الكبيرة في السنوات الأخيرة ومنها الروسونيري، وستكون هذه المباراة هي الفرصة الأخيرة للمدرب جيامباولو الذي تولى قيادة الديافولو هذا الموسم، وفي حالة الخسارة سيترك مقعده مبكرًا كما أشارت العديد من الصحف الإيطالية في الأيام الأخيرة.

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سيستضيف أتالانتا صاحب المركز الثالث ليتشي الصاعد حديثًا، كما سيواجه روما كالياري المتطور هذا الموسم بضمه أسماء قوية مثل ناينجولان نجم الفريق العاصمي السابق، أما الجار لاتسيو فسيواجه بولونيا في نفس التوقيت.

يبحث نابولي عن طريق للتقدم في الترتيب هذا الموسم والخروج من المركز الرابع، لكن يبدو أن الفرصة لم تأتي بعد، حيث سيواجه هذا الأسبوع من الدوري الإيطالي تورينو في العاصمة الصناعية الإيطالية، ولن تكون هذه المباراة سهلة للأسماء القوية التي يمتلكها التورو والتي على رأسها بيلوتي الذي عاد بالفريق من خسارة أمام ميلان إلى الفوز بهدفين، وعلى الأزرق السماوي أن يحذر منه خاصةً بعد مستوى كوليبالي المنخفض هذا الموسم.

قمة هذا الأسبوع في الكالتشيو ستكون ديربي إيطاليا بين الإنتر ويوفنتوس، وستكون مباراة صعبة على البيانكونيري وقد يتذوق فيها الخسارة لأول مرة منذ موسم 2016-17، والذي شهد فوز النيراتزوري الأخير على حامل لقب الدوري، فالفريق تطور هذا الموسم تحت قيادة كونتي الذي جلب لاعبين رائعين مثل لوكاكو وسينسي وغيرهما.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي موسم 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة السابعة:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الحكم سبال - بارما السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 باولو ماتزا ماركو جويدا هيلاس فيرونا - سامبدوريا السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 مارك أنطونيو ميكائيل فابري جنوى - ميلان السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 لويجي فيراريس ماوريزيو مارياني فيورنتينا - أودينيزي الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 أرتيمو فرانكي أليساندرو برونتيرا أتالانتا - ليتشي الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 استاد جويس ماركو دي بيلو بولونيا - لاتسيو الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 8 ريناتو دالارا دانييلي أورزاتو روما - كالياري الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 أوليمبيكو دافيدي ماسا تورينو - نابولي الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 أوليمبيكو جراندي تورينو دانييلي دوفيري الإنتر - يوفنتوس الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" جيانلوكا روكي

أبرز الغائبين عن الجولة السابعة في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف ماركو بياتسا - يوفنتوس ماتيو موساكيو - ميلان جيورجيو كيليني - يوفنتوس خاليدو كوليبالي - نابولي ماتيا دي شيليو - يوفنتوس أليكسيس سانشيز - الإنتر دوجلاس كوستا - يوفنتوس جليسون بريمير - تورينو دانيلو - يوفنتوس روبيرتو سوريانو - بولونيا محمد فارس - سبال لا يوجد لورينزو تونيلي - نابولي لا يوجد دييجو بيروتي - روما لا يوجد دافيدي زاباكوستا - روما لا يوجد جنكيز أوندير - روما لا يوجد لورينزو بيليجريني - روما لا يوجد ماتيا كالدارا - ميلان لا يوجد هنريك مخيتاريان - روما لا يوجد ماكسيموفيتش - نابولي لا يوجد ماريو روي - نابولي لا يوجد السيد هيساي - نابولي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: