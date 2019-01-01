أنشيلوتي: سمحنا لبيريشا العودة إلى المباراة ولا أفكر في مباراة يوفنتوس وإنتر

المدير الفني لنادي نابولي لا تهمه قمة الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر

فيسبوك تويتر بلال محمد

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي، أن تهاون فريقه سمح لبريشيا بالعودة إلى أجواء اللقاء بعد التقدم.

ونجح نابولي في الفوز على حساب بريشيا بهدفين لهدف منذ قليل، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقبت اللقاء: "المعاناة تكون أمراً طبيعياً في مثل تلك المباريات، إن لم تقتلها بثلاثة أهداف أو أربعة، فكل شيء وارد خلالها".

وتابع: "لعبنا الشوط الأول بامتياز، ولكن الشوط الثاني المستوى قل، درجة الحرارة كانت عالية وتسببت في تراجع للفريق".

وأشاد بلاعبه جيوفاني دي لورينزو، وقال: "دي لورينزو مفاجأة بالنسبة لي أنا أثق به فهو يؤدي بشكل جيد في أي مكان يلعب فيه".

وعند سؤاله عن مباراة يوفنتوس وإنتر الأسبوع المقبل، وهل يتمنى أن تنتهي بالتعادل قال: "أنا قلق أكثر بسبب مباراة نابولي وتورينو الأسبوع القادم".