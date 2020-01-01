مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة
ندى الشافعي
تنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 19 سبتمبر 2020 ميلادياً، الموافق 4 صفر 1442 هجرياً، بمبارايات قوية يفتتح الجولة إيفرتون مباراة ضد ويست بروميتش على ستاد جوديسون بارك، كما يلتقي على ملعب إيلاند رود فريقي ليدز وفولهام، وفي السادسة ونصف مساءا يستضيف مانشستر يونايتد كريستال بالاس على الأولد ترافورد، وفي نهاية اليوم الأول من الجولة الثانية يستضيف ملعب الإمارات أرسنال و وستهام في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.
يحل توتنهام ضيفاً على ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري في بداية اليوم الثاني من الجولة الأحد 20 سبتمبر 2020، الساعة 1 ظهراً، وفي واحدة من أبرز وأقوي لقاءات هذه الجولة يلتقي تشيلسي و ليفربول بطل الدوري للموسم 2019/2020 على أرض البلوز في ستاد ستامفورد بيردج الساعة 5 ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة.
وأخيراُ مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون في ختام الجولة على أرض الأخير بملعب مولينيو، كما يلتقي في نفس اليوم أستون فيلا و شيفيلد يونايتد .
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وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جميع مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي
موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2010-21 - الجولة الثانية:
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المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|إيفرتون - ويست بروميتش
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442،
13:30 مصر، 14:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|جوديسون بارك
|ليدز - فولهام
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|ايلاند رود
|مان يونايتد - كريستال بالاس
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442،
18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|أولد ترافورد
|أرسنال - وست هام
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|ستاد الإمارات
|ساوثهامبتون - توتنهام
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
3 صفر 1442،
13:00 مصر، 14:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|سينت ماري
|نيوكاسل - برايتون
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
3 صفر 1442،
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|جيمس بارك
|تشيلسي - ليفربول
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
3 صفر 1442،
17:30 مصر، 18:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|ستامفورد بريدج
|ليستر سيتي - بيرنلي
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
3 صفر 1442،
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|ووكرز
|أستون فيلا - شيفيلد يونايتد
|الأثنين 21 سبتمبر 2020،
4 صفر 1442،
19:00 مصر، 20:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|فيلا بارك
|وولفرهامبتون - مان سيتي
|الأثنين 21 سبتمبر 2020،
4 صفر 1442،
21:15 مصر، 22:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|مولينيو